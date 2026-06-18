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हिंदी न्यूज़शिक्षाउत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था UPPSC कैसे बनी? जानिए दिलचस्प कहानी

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था UPPSC कैसे बनी? जानिए दिलचस्प कहानी

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप कितना जानते हैं? आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं...

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 07:04 PM (IST)
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  • यूपीपीएससी संवैधानिक संस्था है, 1 अप्रैल 1937 को गठित हुई.
  • यह सरकारी विभागों हेतु योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करती है.
  • आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है.
  • भर्ती परीक्षाओं सहित सेवा नियमों पर सरकार को सलाह देती.

UPPSC... एक ऐसा आयोग जिसके जरिए प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में युवाओं का सरकारी अफसर बनने का सपना पूरा होता है. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस संस्था की नींव कब रखी गई थी और इसे संवैधानिक दर्जा क्यों मिला? आइए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं...

बताते चलें कि UPPSC एक संवैधानिक संस्था है. इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत हुआ है. संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जिससे सरकारी सेवाओं में योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की भर्ती की जा सके.

कब हुआ था गठन?

UPPSC का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था. इसकी स्थापना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों और सेवाओं के लिए योग्य कैंडिडेट्स का चयन करना था. इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद है.

आयोग की कार्यप्रणाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1976 के तहत संचालित होती है. समय-समय पर राज्य सरकार और आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सुधार किए गए हैं.

क्यों पड़ी लोक सेवा आयोग की जरूरत?

ब्रिटिश काल के वक्त भारतीयों की मांग थी कि हायर प्रशासनिक सेवाओं में उन्हें ज्यादा मौके दिए जाएं. इसको देखते हुए सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं की जरूरत हुई . रिपोर्ट्स के अनुसार 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया.

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क्या है अयोग्य का काम?

UPPSC का कार्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करना है. आयोग अलग-अलग पदों के लिए विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करता है. कुछ पदों पर केवल साक्षात्कार (Interview) के आधार पर भर्ती की जाती है, जबकि कई पदों पर स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं. इसके अलावा कुछ भर्तियों में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है.

भर्ती के अलावा भी हैं कई जिम्मेदारियां

UPPSC न केवल भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है बल्कि आयोग राज्य सरकार को सेवा नियमों से जुड़े मामलों में सलाह भी देता है. इसके अलावा विभागीय प्रमोशन से जुड़े मामलों पर भी आयोग की अहम भूमिका होती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 07:04 PM (IST)
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Education UPPSC UPPSC History
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