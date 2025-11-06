माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ IAS बनीं गार्गी जैन, पढ़ें सपनों को सच करने वाली कहानी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ IAS बनीं गार्गी जैन, पढ़ें सपनों को सच करने वाली कहानी

UPSC Success Story: माइक्रोसॉफ्ट की शानदार नौकरी छोड़कर गार्गी जैन ने अपने सपनों की राह चुनी और दूसरे प्रयास में UPSC में 45वीं रैंक हासिल की.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Nov 2025 04:21 PM (IST)
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ज्यादातर युवा किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाना चाहते हैं, तब राजस्थान की गार्गी जैन ने अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का फैसला किया.माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी कंपनी में नौकरी मिलना किसी के लिए भी सपने के सच होने जैसा होता है, लेकिन गार्गी के लिए असली सपना कुछ और था देश की सेवा करना और लोगों के जीवन में बदलाव लाना.

गार्गी जैन ने कुछ साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, लेकिन मन कहीं और था. उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी. पहले प्रयास में वे कुछ अंकों से चूक गईं, लेकिन हार नहीं मानी. दूसरे प्रयास में उन्होंने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 45वीं रैंक हासिल की और IAS अधिकारी बन गईं.

सफलता की शुरुआत

गार्गी जैन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद माइक्रोसॉफ्ट में जॉब जॉइन की. यह किसी भी छात्र के लिए गौरव का पल होता है, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही ख्वाहिशें थीं. वे हमेशा से चाहती थीं कि ऐसा काम करें जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके. इसी सोच के चलते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी शुरू की.

पहला असफल प्रयास, लेकिन टूटी नहीं हिम्मत

पहले ही प्रयास में गार्गी कुछ अंकों से रह गईं. यह किसी के लिए निराशा भरा पल होता है, लेकिन उन्होंने इस हार को जीत में बदलने की ठान ली. वे फिर से तैयारी में जुट गईं और दूसरे प्रयास में 45वीं रैंक हासिल कर सबका दिल जीत लिया.

IAS बनने का सफर

IAS बनने के बाद गार्गी को कर्नाटक कैडर मिला था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने गुजरात कैडर जॉइन किया. फिलहाल वे गुजरात के छोटा उदेपुर जिले की कलेक्टर हैं. यह जिला आदिवासी क्षेत्र है और यहां प्रशासनिक चुनौतियां भी ज्यादा हैं.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 03:33 PM (IST)
