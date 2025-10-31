हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC Success Story: 12वीं में फेल, दूध बेचने से शुरू किया सफर... आज IPS अफसर बन कर रहे देश की सेवा

UPSC Success Story: 12वीं में फेल, दूध बेचने से शुरू किया सफर... आज IPS अफसर बन कर रहे देश की सेवा

12वीं में फेल होकर दूध बेचने वाले उमेश गणपत खंडबहाले ने हार नहीं मानी और मेहनत से आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Oct 2025 08:15 AM (IST)
कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. अगर इंसान में हिम्मत हो, तो असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है. यही बात सच साबित की है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले उमेश गणपत खंडबहाले ने. कभी 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा में फेल होने वाले उमेश आज भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं और पश्चिम बंगाल में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में कार्यरत हैं.

उमेश गणपत खंडबहाले की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है. स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थे. 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा में उन्हें केवल 21 अंक मिले और वह फेल हो गए. इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को झटका दिया. परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया.

वे हर दिन गांव से नासिक जाते थे और दूध बेचकर घर का खर्च चलाने में मदद करते थे. इसके अलावा उन्होंने कई छोटे-मोटे काम भी किए जैसे सामान ढोना, खेतों में मदद करना, और कभी-कभी मजदूरी करना.

नई शुरुआत की ठानी

जीवन की कठिनाइयों ने उमेश को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया. उन्होंने सोचा कि अगर फिर से कोशिश की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं. उन्होंने ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा दोबारा दी और इस बार अच्छे अंकों से पास हुए. यहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ लिया. इसके बाद उमेश ने साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने खुद को अनुशासन और मेहनत के रास्ते पर रखा. धीरे-धीरे उन्होंने अपने लक्ष्य को तय किया.

UPSC की कठिन राह

आईपीएस बनने का सपना आसान नहीं था. उमेश ने अपने सीमित संसाधनों में रहकर तैयारी शुरू की. उनके पास ना कोचिंग की सुविधा थी, ना ही शहर का वातावरण. लेकिन उनके पास था दृढ़ संकल्प और मेहनत का हौसला. उन्होंने रोज़ाना घंटों तक पढ़ाई की, किताबों और नोट्स से सीखा, और हर गलती से सबक लिया. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई. उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और 704वीं रैंक हासिल की. यह वही व्यक्ति था जिसे कभी “12वीं फेल” कहकर लोग ताना मारते थे और आज वही देश की सेवा कर रहा है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 08:16 AM (IST)
Education UPSC​ Umesh Khandbahale IPS
Petrol Price Today
Diesel Price Today
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
