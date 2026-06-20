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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC मेन एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, 28 जून तक खुला रहेगा पोर्टल

UPSC मेन एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, 28 जून तक खुला रहेगा पोर्टल

UPSC Mains Exam: संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं. जिनके लिए उम्मीदवार 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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जो उम्मीदवार UPSC की तरफ से आयोजित की गई CSE प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए थे, उनके लिए अच्छी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें अब 19 जून से 28 जून 2026 के बीच DAF भरना जरूरी होगा.

सभी सफल अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी दोबारा सत्यापित करनी होगी और जरूरी विवरण जमा करने होंगे. इसी दौरान परीक्षा शुल्क जमा करने, स्क्राइब (लेखन सहायक) से जुड़ी जानकारी अपडेट करने, सहायक उपकरणों की मांग दर्ज करने और कैडर वरीयता भरने की सुविधा भी दी गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल प्रीलिम्स परीक्षा में 13 हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स पास हुए हैं. अब इन कैंडिडेट्स को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा.

शुल्क कितना होगा?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा. वहीं महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट दी गई है. UPSC ने साफ किया है कि जो उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर DAF जमा नहीं करेंगे, उन्हें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. ई-एडमिट कार्ड भी केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जारी किए जाएंगे जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली होगी.

21 अगस्त से शुरू होगी मुख्य परीक्षा

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 का आयोजन 21 अगस्त 2026 से किया जाएगा. परीक्षा में कुल 9 पेपर होंगे. इनमें भारतीय भाषा और अंग्रेजी के दो पेपर केवल क्वालिफाइंग होंगे, जबकि मेरिट सात पेपरों के कुल 1750 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

इन सात पेपरों में एक निबंध (Essay), चार सामान्य अध्ययन (GS-I, GS-II, GS-III और GS-IV) तथा वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के दो पेपर शामिल होंगे. मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 275 अंकों के व्यक्तित्व परीक्षण (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

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DAF भरने का आसान तरीका

  • सबसे पहले कैंडिडेट्स UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन विवरण से लॉगिन करें.
  • अब व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी जांचें.
  • फिर आरक्षण और श्रेणी संबंधी जानकारी अपडेट करें.
  • इसके बाद कैडर वरीयता सावधानी से भरें.
  • जरूरत होने पर स्क्राइब या सहायक उपकरणों की जानकारी दें.
  • अब उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा करें.
  • पूरी जानकारी चेक कर फॉर्म सबमिट करें.
  • कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.
  • परीक्षा से पहले ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.  

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग
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