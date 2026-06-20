हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप

SC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप

जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही हैं. जिनमें सालाना हजारों रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, अकसर ये माना जाता है कि सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ केवल रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों को मिलता है. मगर ऐसा नहीं है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

सरकार की तरफ से चलाई जा रहीं योजनाओं के तहत छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये या उससे अधिक की आर्थिक सहायता मिलती है. अधिकांश स्कालरशिप के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जाता है.

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप सबसे लोकप्रिय योजना

जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया हो.

इस स्कॉलरशिप के लिए छात्र का 12वीं में टॉप 20 प्रतिशत (80th Percentile) में होना जरूरी है. साथ ही परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदन करने वाले छात्र की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस योजना के तहत कॉलेज के पहले तीन वर्षों तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष और चौथे तथा पांचवें वर्ष में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है.

यह भी पढ़ें - NEET को लेकर दिल्ली में परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाव के साथ मिलेगी फ्री बस

बेटियों के लिए AICTE प्रगति स्कॉलरशिप

इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप एक बड़ा सहारा है. यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं.

योजना के तहत छात्राओं को सालाना 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस राशि का उपयोग फीस, किताबें, लैपटॉप और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

साइंस छात्रों को मिल सकती है 80,000 की स्कॉलरशिप

साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए INSPIRE स्कॉलरशिप योजना उपलब्ध है. यह योजना विज्ञान और शोध के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जाती है. 12वीं में शानदार प्रदर्शन करने वाले या JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रैंक हासिल करने वाले छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित छात्रों को हर साल 80,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है. इसके अलावा उन्हें मेंटरशिप और रिसर्च से जुड़ी सुविधाएं भी मिलती हैं.

यह भी पढ़ें - NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Education Scholarships
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
SC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप
SC-ST नहीं हैं तो भी मिलेगा फायदा, जानिए जनरल छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप
शिक्षा
UPSC के EWS कोटे पर उठे सवाल, क्या जरूरतमंदों का हक छिन रहा है?
UPSC के EWS कोटे पर उठे सवाल, क्या जरूरतमंदों का हक छिन रहा है?
शिक्षा
Re-NEET: NEET UG री-एग्जाम से पहले देशभर में होगा मॉक ड्रिल, सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात; जानें डिटेल्स 
NEET UG री-एग्जाम से पहले देशभर में होगा मॉक ड्रिल, सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात; जानें डिटेल्स 
शिक्षा
Rahul Gandhi Birthday: कितने पढ़े हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनके पास कौन-कौन सी डिग्रियां?
कितने पढ़े हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनके पास कौन-कौन सी डिग्रियां?
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
बिहार
'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
विश्व
मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
खामेनेई के बयान पर भड़के ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर कटा बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
धर्म
Aaj Ka Panchang 20 June 2026: आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget