UPSC ने जारी किया ESE 2025 का फाइनल रिजल्ट, 458 इंजीनियरों को मिली सफलता

संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ESE/IES 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में हिस्सा लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. अंतिम चयन सूची पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है, जिसमें सभी सफल उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

इतने अभ्यर्थियों को मिली कामयाबी

UPSC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ESE 2025 में कुल 458 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. सबसे अधिक चयन सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है, जहां 202 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग में 116 उम्मीदवार चयनित हुए हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 79 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 61 उम्मीदवारों को अंतिम सूची में जगह मिली है.

सिविल इंजीनियरिंग के टॉपर्स

सिविल इंजीनियरिंग में इस बार मोहम्मद शाकिब ने पहला स्थान हासिल किया है. उनके बाद प्रखर श्री और अर्जुन शर्मा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा बोला उष्णीश नंदन, केशव, स्पेस गुप्ता, तुषार अग्रवाल, आयुष जैन, आदित्य प्रताप सिंह और पुष्पेन्द्र कुमार राठौड़ भी टॉप 10 में शामिल हैं.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपर्स

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निमेश चंद्रा ने टॉप किया है. अशोक कुमार दूसरे और हरि सिंह तीसरे स्थान पर रहे. इनके साथ राव सिद्धेश श्रीपाद, गोलंगी सतीश, अविनाश वर्मा, प्रशांत सिंह, मोनू कुमार, निखिल कुमार साहा और अमित कुमार सिंह ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है.

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपर्स

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में राजन कुमार ने पहला स्थान पाया है. विष्णु सैनी दूसरे और ओम प्रकाश राजपूत तीसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा तुषार चौधरी, राम कुमार, पुनित मीना, ज्योति कृष्णा पांडा, डम्पा अच्युत साई राम रेड्डी, ध्रुव कावत और अक्षीत पाराशरी भी टॉप 10 में शामिल हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग के टॉपर्स

इस विषय में उत्कर्ष पाठक ने टॉप किया है. उनके बाद राजेश तिवारी और प्रशांत लवानिया का नाम आता है. प्रदीप शुक्ला, आशीष सिंह पटेल, तान्या त्यागी, पलक मिश्रा, हयात अली, विधु श्री और राम पाल सिंह भी टॉप 10 में शामिल हैं.

कितनी थीं कुल रिक्तियां

UPSC ESE 2025 के तहत कुल 554 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. इनमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 251, मैकेनिकल के लिए 72, इलेक्ट्रिकल के लिए 97 और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार के लिए 134 पद शामिल थे. इन पदों में सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया था. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी खास सीटें रखी गई थीं.



