हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ने जारी किया ESE 2025 का फाइनल रिजल्ट, 458 इंजीनियरों को मिली सफलता

UPSC ने जारी किया ESE 2025 का फाइनल रिजल्ट, 458 इंजीनियरों को मिली सफलता

UPSC ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ESE 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ई एंड टी के 458 उम्मीदवारों का चयन हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ESE/IES 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में हिस्सा लिया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. अंतिम चयन सूची पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है, जिसमें सभी सफल उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

इतने अभ्यर्थियों को मिली कामयाबी

UPSC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ESE 2025 में कुल 458 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. सबसे अधिक चयन सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है, जहां 202 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग में 116 उम्मीदवार चयनित हुए हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 79 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 61 उम्मीदवारों को अंतिम सूची में जगह मिली है.

सिविल इंजीनियरिंग के टॉपर्स

सिविल इंजीनियरिंग में इस बार मोहम्मद शाकिब ने पहला स्थान हासिल किया है. उनके बाद प्रखर श्री और अर्जुन शर्मा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा बोला उष्णीश नंदन, केशव, स्पेस गुप्ता, तुषार अग्रवाल, आयुष जैन, आदित्य प्रताप सिंह और पुष्पेन्द्र कुमार राठौड़ भी टॉप 10 में शामिल हैं.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपर्स

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निमेश चंद्रा ने टॉप किया है. अशोक कुमार दूसरे और हरि सिंह तीसरे स्थान पर रहे. इनके साथ राव सिद्धेश श्रीपाद, गोलंगी सतीश, अविनाश वर्मा, प्रशांत सिंह, मोनू कुमार, निखिल कुमार साहा और अमित कुमार सिंह ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है.

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपर्स

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में राजन कुमार ने पहला स्थान पाया है. विष्णु सैनी दूसरे और ओम प्रकाश राजपूत तीसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा तुषार चौधरी, राम कुमार, पुनित मीना, ज्योति कृष्णा पांडा, डम्पा अच्युत साई राम रेड्डी, ध्रुव कावत और अक्षीत पाराशरी भी टॉप 10 में शामिल हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग के टॉपर्स

इस विषय में उत्कर्ष पाठक ने टॉप किया है. उनके बाद राजेश तिवारी और प्रशांत लवानिया का नाम आता है. प्रदीप शुक्ला, आशीष सिंह पटेल, तान्या त्यागी, पलक मिश्रा, हयात अली, विधु श्री और राम पाल सिंह भी टॉप 10 में शामिल हैं.

कितनी थीं कुल रिक्तियां

UPSC ESE 2025 के तहत कुल 554 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. इनमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 251, मैकेनिकल के लिए 72, इलेक्ट्रिकल के लिए 97 और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार के लिए 134 पद शामिल थे. इन पदों में सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया था. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी खास सीटें रखी गई थीं.

यह भी पढ़ें - UGC NET 2025: यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी; जानें कब होगी परीक्षा, कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Education UPSC ESE 2025 Result UPSC ESE Toppers List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
झारखंड
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
बॉलीवुड
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
झारखंड
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
बॉलीवुड
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
जनरल नॉलेज
India Bangladesh Visa: बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
ट्रेंडिंग
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget