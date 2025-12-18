UGC NET 2025: यूजीसी नेट का शेड्यूल जारी; जानें कब होगी परीक्षा, कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
UGC NET 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कैसे डाउनलोड किया जा सकता है.
UGC NET की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने UGC NET दिसंबर 2025 सेशन का विषयवार परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है जिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का लंबे समय से इंतजार था, अब उनके लिए तारीखें कन्फर्म हो चुकी हैं यह परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर जनवरी 2026 के पहले हफ्ते तक चलेगी.
UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा कब होगी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी ताजा कार्यक्रम के अनुसार UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी 2026 को किया जाएगा यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी
परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में कराई जाएगी
- पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी
- दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी
विषयवार जारी हुआ पूरा शेड्यूल
UGC NET दिसंबर सेशन में 80 से ज्यादा विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी हर विषय के लिए अलग-अलग तारीख और शिफ्ट तय की गई है कुछ विषयों की परीक्षा एक ही दिन में होगी, जबकि कुछ विषयों को अलग तारीखों में रखा गया है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषय की सही तारीख और शिफ्ट आधिकारिक शेड्यूल से जरूर चेक कर लें.
कितने पेपर होंगे और पैटर्न कैसा रहेगा
UGC NET परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे. पेपर-1 सामान्य योग्यता से जुड़ा होगा जिसमें शिक्षण क्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अवेयरनेस जैसे सवाल पूछे जाएंगे. पेपर-2 उम्मीदवार के चुने हुए विषय पर आधारित होगा दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में लगातार आयोजित किए जाते हैं.
परीक्षा सिटी इंटीमेशन स्लिप कब होगी जारी
UGC NET दिसंबर 2025 के सभी उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले जारी की जाएगी संभावना है कि यह स्लिप 21 या 22 दिसंबर 2025 के आसपास ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाए सिटी स्लिप के माध्यम से उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था कर सकें.
एडमिट कार्ड कब होगा जारी
UGC NET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा.
जरूरी डॉक्यूमेंट
- UGC NET एडमिट कार्ड
- पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- बिना इन दस्तावेजों के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
UGC NET सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए Latest News सेक्शन में जाएं.
- “Advance City Intimation for UGC-NET December 2025” लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.
- सब्मिट करते ही आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर खुल जाएगी.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.
