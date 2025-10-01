UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग छात्रों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम (ESE) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस परीक्षा में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो. इसके अलावा अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मेन्स परीक्षा या इंटरव्यू से पहले अपनी डिग्री का प्रमाणपत्र जमा करना होगा.

आयु सीमा

इस परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन की प्रक्रिया

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा तीन चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रीलिम्स परीक्षा देनी होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद दूसरा चरण होता है मेन्स परीक्षा, जिसमें विषय से जुड़े विस्तृत सवाल होते हैं. अंत में, जो उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उम्मीदवार की नियुक्ति होती है.

आवेदन शुल्क

इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों को 200 रुपये शुल्क देना होगा. जबकि महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.

परीक्षा पैटर्न

प्रीलिम्स परीक्षा दो पेपरों में होगी. पहला पेपर जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पर आधारित होगा, जबकि दूसरा पेपर उम्मीदवार की इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित होगा. मेन्स परीक्षा में विषय से जुड़े गहन प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद इंटरव्यू का आयोजन होगा.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाएं. यहां "Examination Notices" सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद "Engineering Services (Preliminary) Examination, 2026" का लिंक चुनें. सबसे पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें और फिर New Registration पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगइन करके बाकी डिटेल्स भरें. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. परीक्षा केंद्र का चुनाव करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें. अंत में उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सेव रखें.

ये भी पढ़ें: UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI