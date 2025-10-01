हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

UPSC Engineering Services Exam 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.    

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग छात्रों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम (ESE) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस परीक्षा में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो. इसके अलावा अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मेन्स परीक्षा या इंटरव्यू से पहले अपनी डिग्री का प्रमाणपत्र जमा करना होगा.

आयु सीमा

इस परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन की प्रक्रिया

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा तीन चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रीलिम्स परीक्षा देनी होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद दूसरा चरण होता है मेन्स परीक्षा, जिसमें विषय से जुड़े विस्तृत सवाल होते हैं. अंत में, जो उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उम्मीदवार की नियुक्ति होती है.

आवेदन शुल्क

इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों को 200 रुपये शुल्क देना होगा. जबकि महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.

परीक्षा पैटर्न

प्रीलिम्स परीक्षा दो पेपरों में होगी. पहला पेपर जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पर आधारित होगा, जबकि दूसरा पेपर उम्मीदवार की इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित होगा. मेन्स परीक्षा में विषय से जुड़े गहन प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद इंटरव्यू का आयोजन होगा.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाएं. यहां "Examination Notices" सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद "Engineering Services (Preliminary) Examination, 2026" का लिंक चुनें. सबसे पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें और फिर New Registration पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगइन करके बाकी डिटेल्स भरें. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. परीक्षा केंद्र का चुनाव करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें. अंत में उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सेव रखें.

ये भी पढ़ें: UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Tags :
Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
बॉलीवुड
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
जनरल नॉलेज
Silver Investment: कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
हेल्थ
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget