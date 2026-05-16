UPSC ने जारी किया सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CSE Prelims Admit Card 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की थी, वे अब आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

UPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) की मदद से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 933 पदों पर नियुक्तियां करेगा.

एडमिट कार्ड में जांच लें ये जरूरी जानकारियां

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. इसमें नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश शामिल हैं. किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें.

परीक्षा केंद्र पर जरूरी दस्तावेज ले जाना जरूरी

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना होगा. बिना हॉल टिकट के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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ये है जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा दिवस से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें ताकि अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचा जा सके. साथ ही, परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सबसे पहले उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले “e-Admit Card: Civil Services (Preliminary) Examination, 2026” लिंक पर क्लिक करें. अब उम्मीदवार लॉगिन पेज पर जाकर अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करें. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

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