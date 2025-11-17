UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक टीचर की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. पहले तय की गई ऑनलाइन आवेदन तिथियों में तकनीकी दिक्कतों के चलते बदलाव किया गया है. सर्वर से जुड़ी बाधाओं के कारण आवेदन पोर्टल समय पर सही रूप से काम नहीं कर सका, इस वजह से विभाग को आवेदन की टाइम टेबल रिवाइज करना पड़ा है. अब उम्मीदवार नई तारीखों के अनुसार अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे, जिससे सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय और सुविधा मिल सकेगी. यह बदलाव उन लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है जो पिछले कई महीनों से इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे.

क्यों बदली गईं आवेदन तारीखें?

जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक टीचर चयन परीक्षा 2021 का संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था. इन परिणामों को आधार बनाकर चयन और नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक किए जाने थे. लेकिन सर्वर में बार–बार आ रही तकनीकी समस्याओं के चलते आवेदन प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा. यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए कुल 1262 पद खाली हैं. इनमें हिन्दी के 240 पद, अंग्रेजी के 145 पद, संस्कृत के 99 पद साइंस और मैथ्स के 455 पद, सामाजिक विषय के 314 पद शामिल हैं. इन सभी विषयों को मिलाकर कुल 1262 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी. यह भर्ती प्रदेश भर के एडेड स्कूलों में लंबे समय से चल रही स्टाफ की कमी को पूरा करने में जरूरी भूमिका निभाएगी.

2026 तक खाली होने वाले पदों का भी ब्योरा मांगा गया

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से यह भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक खाली होने वाले संभावित पदों की जानकारी जल्द से जल्द भेजी जाए. इससे फ्यूचर में होने वाली भर्तियों के लिए सटीक अधियाचन तैयार किया जा सकेगा और नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने निर्देश दिया है कि जिन रिक्त पदों को चयन आयोग को भेजना है, उनकी सही और पूर्ण जानकारी समय पर अवेलेबल करना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि सीधी भर्ती वाले सभी पदों का अधियाचन में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र दो दिनों के अंदर भेजना जरूरी है. इससे भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और अनुशासन बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI