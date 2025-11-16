NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया

देशभर के हजारों मेडिकल PG उम्मीदवारों के लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आखिरकार NEET PG 2025 काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है. सीट मैट्रिक्स की मंजूरी में देरी के कारण काउंसलिंग शुरू होने की डेट आगे बढ़ गई थी. अब MCC ने पूरी टाइमलाइन दोबारा सेट कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट राउंड 1 की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कल यानी 17 नवंबर से शुरू होगी है.

यह काउंसलिंग 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों, तथा डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की 100 प्रतिशत सीटों पर लागू होगी. सभी चरण पंजीकरण से लेकर सीट रिपोर्टिंग तक उम्मीदवारों को सिर्फ mcc.nic.in के जरिए ऑनलाइन पूरे करने होंगे.

राउंड 1 काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया

NEET PG 2025 की काउंसलिंग में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि राउंड 1 की चॉइस फिलिंग अब 17 नवंबर से शुरू होगी, जो 18 नवंबर रात तक चलेगी. इसी दौरान उम्मीदवार अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स को प्रायोरिटी के अनुसार चुन सकेंगे. चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 18 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक होगी. राउंड 1 से पहले संस्थानों में सीट मैट्रिक्स का सत्यापन 23 अक्टूबर को होगा, जबकि पंजीकरण और फीस भुगतान 5 नवंबर तक पूरा किया जा सकेगा। इसके बाद MCC 19 नवंबर को सीट आवंटन करेगा और 20 नवंबर को परिणाम जारी होगा. जिन उम्मीदवारों को सीटें मिलेंगी, उन्हें 21 से 27 नवंबर के बीच रिपोर्ट करना होगा, और संस्थान 28 से 30 नवंबर के बीच डॉक्यूमेंट सत्यापन पूरा करेंगे.

राउंड 2 काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया

राउंड 2 की प्रक्रिया छोटी और तेज है. इसमें 1 दिसंबर को सीट मैट्रिक्स सत्यापन होगा और 2 से 7 दिसंबर तक पंजीकरण और ऑप्शन भरने की सुविधा अवेलेबल रहेगी. चॉइस लॉकिंग 7 दिसंबर की शाम को होगी. इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को सीट आवंटन होगा और परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 11 से 18 दिसंबर तक रिपोर्ट करना होगा, जबकि डॉक्यूमेंट का सत्यापन 19 से 21 दिसंबर तक होगा. राउंड 2 आमतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होता है जिन्हें राउंड 1 में सीट नहीं मिली या वे अपग्रेड चाहते हैं.

राउंड 3 चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया

तीसरे और अंतिम नियमित राउंड की शुरुआत 22 दिसंबर के सीट मैट्रिक्स सत्यापन से होगी. इस चरण में 23 से 28 दिसंबर तक पंजीकरण होगा और 24 से 28 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी. चॉइस लॉकिंग 28 दिसंबर को होगी. 29 और 30 दिसंबर को सीट आवंटन पूरा किया जाएगा और परिणाम 31 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के बीच रिपोर्ट करना होगा, जबकि संस्थान 9 से 11 जनवरी तक डॉक्यूमेंट सत्यापन करेंगे. इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है , जो काउंसलिंग का लास्ट मौका होता है. इस चरण में अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें भरा जाता है.

इस राउंड में 12 जनवरी को सीट मैट्रिक्स सत्यापन किया जाएगा, जबकि पंजीकरण और ऑप्शन भरना 13 से 18 जनवरी तक चलेगा. 18 जनवरी को चॉइस लॉकिंग होगी, और 19 से 20 जनवरी को सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसका परिणाम 21 जनवरी को जारी किया जाएगा और उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट कर सकेंगे.

