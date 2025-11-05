UPMSP Time Table: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइमटेबल जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
UP Board Exam 2026 Schedule Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. खास बात यह है कि इस बार 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं एक ही दिन से शुरू होंगी, जिससे छात्रों के लिए यह अहम अपडेट साबित हुआ है.
बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा बुधवार, 18 फरवरी से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत हिंदी विषय से होगी. इस बार भी परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक. हिंदी के बाद छात्रों की सामाजिक विज्ञान (सोशल साइंस) की परीक्षा 20 फरवरी को होगी. इसके बाद 23 फरवरी को अंग्रेजी, 25 फरवरी को विज्ञान, 27 फरवरी को गणित और 28 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
12वीं क्लास की परीक्षा
इसी तरह यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं भी 18 फरवरी से ही शुरू होंगी और पहला पेपर हिंदी का होगा. इंटर परीक्षा भी दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. सुबह की शिफ्ट 8:30 से 11:45 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगी. मुख्य विषयों की बात करें तो 19 फरवरी को नागरिक शास्त्र, 20 फरवरी को संस्कृत और अंग्रेजी, 21 फरवरी को इतिहास, 23 फरवरी को जीव विज्ञान और गणित, 24 फरवरी को अर्थशास्त्र, 25 फरवरी को रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र, 26 फरवरी को भूगोल, 27 फरवरी को भौतिक विज्ञान और सैन्य विज्ञान, 7 मार्च को मानव विज्ञान, 9 मार्च को मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र तथा 12 मार्च को कंप्यूटर विज्ञान का पेपर होगा.
