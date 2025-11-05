भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीभारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन

भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक साइट afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरते हुए देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने AFCAT यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 बैच के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह परीक्षा उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो वायुसेना में अधिकारी बनना चाहते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 9 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

AFCAT परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे भारतीय वायुसेना हर साल दो बार आयोजित करती है. इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवार फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) शाखाओं में शामिल हो सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण जनवरी 2027 से शुरू होगा.

वायुसेना की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार तय की गई है. फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा फिजिक्स और मैथ्स विषय के साथ पास होना जरूरी है. साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री मांगी गई है, जबकि ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) के लिए किसी भी विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है.

उम्र सीमा

आयु सीमा भी अलग-अलग रखी गई है. फ्लाइंग ब्रांच के उम्मीदवारों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी के लिए यह सीमा 20 से 26 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा (CBT) देनी होती है. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को AFSB इंटरव्यू यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इंटरव्यू पास करने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच होती है और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है.

कैसे करें आवेदन?

इस बार के AFCAT 01/2026 बैच की भर्ती पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगी. आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन लिंक पर क्लिक करें, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से नया रजिस्ट्रेशन करें, आवश्यक जानकारी भरें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, फीस जमा करें और अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Indian Air Force Recruitment JOB AFCAT 2026 Notification
