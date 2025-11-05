भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2026 बैच के लिए भर्ती निकाली, जानें कब और कैसे करें आवेदन

अगर आप आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरते हुए देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने AFCAT यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 बैच के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह परीक्षा उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो वायुसेना में अधिकारी बनना चाहते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 9 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



AFCAT परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे भारतीय वायुसेना हर साल दो बार आयोजित करती है. इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवार फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) शाखाओं में शामिल हो सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण जनवरी 2027 से शुरू होगा.



वायुसेना की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार तय की गई है. फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा फिजिक्स और मैथ्स विषय के साथ पास होना जरूरी है. साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री मांगी गई है, जबकि ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) के लिए किसी भी विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है.



उम्र सीमा



आयु सीमा भी अलग-अलग रखी गई है. फ्लाइंग ब्रांच के उम्मीदवारों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी के लिए यह सीमा 20 से 26 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.



ऐसे होगा चयन



चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा (CBT) देनी होती है. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को AFSB इंटरव्यू यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इंटरव्यू पास करने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच होती है और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है.

कैसे करें आवेदन?



इस बार के AFCAT 01/2026 बैच की भर्ती पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगी. आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन लिंक पर क्लिक करें, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से नया रजिस्ट्रेशन करें, आवश्यक जानकारी भरें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, फीस जमा करें और अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.

