हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम सेंटर्स पर बड़ी खबर, प्रारंभिक सूची तैयार, इतने समय में वेबसाइट पर अपलोड

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम सेंटर्स पर बड़ी खबर, प्रारंभिक सूची तैयार, इतने समय में वेबसाइट पर अपलोड

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर छात्रों के लिए अहम खबर है. बोर्ड की ओर से बेहद जल्द ही एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 27 Nov 2025 10:36 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची तैयार कर ली है और अब इसे अपलोड करने की तैयारी चल रही है. अगले 36 घंटे के भीतर यह सूची यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध होगी.

इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं थीं, क्योंकि 2026 की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या घट गई है. पिछले साल यानी 2025 में जहां 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस बार सूत्रों के अनुसार लगभग 8000 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं. परीक्षार्थियों की संख्या करीब 2 लाख कम होने के कारण केंद्रों की संख्या घटने के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे.

हालांकि बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि ये आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है. यह सिर्फ प्रारंभिक सूची है और आपत्तियों के आने के बाद इसमें बदलाव भी हो सकता है. आपत्तियां आने के बाद केंद्रों की संख्या बढ़ या घट सकती है. इसलिए छात्रों और स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर जारी होने के बाद सूची को ध्यान से देखें, और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज कराएं.

परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची 30 दिसंबर को जारी की जाएगी. इसके बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा और केंद्रों को लॉक कर दिया जाएगा.

कब होगी परीक्षा?

जहां तक परीक्षा कार्यक्रम का सवाल है, यूपी बोर्ड 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित करेगा. इस बार कुल 52 लाख 30 हजार 297 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है. इनमें से हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945, जबकि इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 विद्यार्थी शामिल हैं.

काफी टाइम से चल रही थी प्रक्रिया?

राज्य भर के स्कूलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी. केंद्रों के चयन में सुरक्षा, सुविधा, दूरी और पिछले रिकॉर्ड जैसी बातों को ध्यान में रखा गया है. बोर्ड इस बार नकल रोकने और सुचारू परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ज्यादा सख्त तैयारी कर रहा है.

अब छात्रों और शिक्षकों की नजर वेबसाइट पर अपलोड होने वाली इस प्रारंभिक सूची पर टिकी हुई है. जैसे ही सूची जारी होगी, कई जिलों में केंद्रों को लेकर संशोधन की मांग भी उठ सकती है. लेकिन अंतिम निर्णय 30 दिसंबर को जारी होने वाली फाइनल लिस्ट में ही दिखाई देगा.

यह भी पढ़ें  - ​NEET PG Counselling 2025: MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 27 Nov 2025 10:36 PM (IST)
Tags :
Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बॉलीवुड
Mastiii 4 Box Office Day 7: 'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Delhi Blast Case: PoK से आया था दिल्ली धमाके का ऑर्डर ! | Red Fort Blast | Breaking | ABP News
Bigg Boss की आवाज़ के पीछे का सच: Vijay Vikram Singh ने क्यों मांगी माफी? | IFFI GOA 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
ग्राहकों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से होगा काम, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और बैंकों को दिए कड़े आदेश
बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बॉलीवुड
Mastiii 4 Box Office Day 7: 'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले ही खराब हो गई 'मस्ती 4' की हाेलत, जानें कमाई
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget