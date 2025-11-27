यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची तैयार कर ली है और अब इसे अपलोड करने की तैयारी चल रही है. अगले 36 घंटे के भीतर यह सूची यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध होगी.

इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं थीं, क्योंकि 2026 की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या घट गई है. पिछले साल यानी 2025 में जहां 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस बार सूत्रों के अनुसार लगभग 8000 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं. परीक्षार्थियों की संख्या करीब 2 लाख कम होने के कारण केंद्रों की संख्या घटने के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे.

हालांकि बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि ये आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है. यह सिर्फ प्रारंभिक सूची है और आपत्तियों के आने के बाद इसमें बदलाव भी हो सकता है. आपत्तियां आने के बाद केंद्रों की संख्या बढ़ या घट सकती है. इसलिए छात्रों और स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर जारी होने के बाद सूची को ध्यान से देखें, और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज कराएं.

परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची 30 दिसंबर को जारी की जाएगी. इसके बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा और केंद्रों को लॉक कर दिया जाएगा.

कब होगी परीक्षा?

जहां तक परीक्षा कार्यक्रम का सवाल है, यूपी बोर्ड 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित करेगा. इस बार कुल 52 लाख 30 हजार 297 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है. इनमें से हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945, जबकि इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 विद्यार्थी शामिल हैं.

काफी टाइम से चल रही थी प्रक्रिया?

राज्य भर के स्कूलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी. केंद्रों के चयन में सुरक्षा, सुविधा, दूरी और पिछले रिकॉर्ड जैसी बातों को ध्यान में रखा गया है. बोर्ड इस बार नकल रोकने और सुचारू परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ज्यादा सख्त तैयारी कर रहा है.

अब छात्रों और शिक्षकों की नजर वेबसाइट पर अपलोड होने वाली इस प्रारंभिक सूची पर टिकी हुई है. जैसे ही सूची जारी होगी, कई जिलों में केंद्रों को लेकर संशोधन की मांग भी उठ सकती है. लेकिन अंतिम निर्णय 30 दिसंबर को जारी होने वाली फाइनल लिस्ट में ही दिखाई देगा.

