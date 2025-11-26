नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 कार्यक्रम में MCC ने एक बार फिर संशोधन किया है इस बार कई महत्वपूर्ण तिथियों में बदलाव किया गया है, जो उन सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जो मेडिकल और डेंटल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित की जाती है और यह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET PG के आधार पर होती है.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए जारी नई जानकारी के अनुसार, काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल सभी चरण राउंड 1, राउंड 2, मोप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड नए शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगे राउंड 1 के लिए उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन MCC द्वारा 2 और 3 दिसंबर 2025 को पूरा किया जाएगा इसके बाद उम्मीदवार राउंड 2 की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

राउंड 2 पंजीकरण और सत्यापन की नई डेट्स

राउंड 2 पंजीकरण 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 9 दिसंबर 2025 तक चलेगा इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा उसी दिन सीट मैट्रिक्स का सत्यापन भी जारी किया जाएगा, जिससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन कॉलेजों में कितनी सीटें उपलब्ध हैं.

कब होगा फीस का भुगतान

पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी 5 से 9 दिसंबर तक ही किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक रखा गया है विकल्प भरने की सुविधा 6 दिसंबर से खुलेगी और 9 दिसंबर रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 9 दिसंबर को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक चलेगी.

सीट आवंटन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया

काउंसलिंग के सबसे महत्वपूर्ण चरण सीट आवंटन को MCC 10 और 11 दिसंबर 2025 के बीच पूरा करेगा इसके बाद 12 दिसंबर को राउंड 2 का परिणाम जारी किया जाएगा जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 13 दिसंबर 2025 से रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. इसके अलावा MCC द्वारा सत्यापित उम्मीदवारों का डेटा 22 और 23 दिसंबर 2025 को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आगे की प्रक्रिया और भी पारदर्शी हो सके.

NEET PG राउंड 2 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

