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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी बोर्ड एकेडमिक कैलेंडर 2026-27 जारी, जानें कब होंगे प्री-बोर्ड और बोर्ड एग्जाम?

यूपी बोर्ड एकेडमिक कैलेंडर 2026-27 जारी, जानें कब होंगे प्री-बोर्ड और बोर्ड एग्जाम?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सत्र 2026-27 का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है. छात्र अभी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. यहां जाने पूरे सत्र का शेड्यूल..

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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  • यूपी बोर्ड ने सत्र 2026-27 का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया.
  • यूनिट टेस्ट जुलाई से, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2026 में होगी.
  • सिलेबस जनवरी 2027 तक पूरा, प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी जनवरी में.
  • मुख्य बोर्ड और वार्षिक परीक्षाएं फरवरी 2027 में आयोजित की जाएंगी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Education UP Board 2026-27 UP Board Academic Calendar 2026 27
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