उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकली है. प्रयागराज स्थित प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय ने अलग-अलग विभागों में संविदा के आधार पर कुल 187 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 186 पद तथा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैय्या) शोधपीठ में सहायक असिस्टेंट का एक पद शामिल है. यह भर्ती उन सभी उम्मीदवारों के लिए खास है, जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, या एसएलईटी-एसईटी पास किया है. यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 6 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरुआती एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर होंगी, जिसे संतोषजनक कार्य प्रदर्शन और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से एक-एक वर्ष करके अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा.

किस पोस्ट पर कितने पद?

पद का नाम कुल पद

असिस्टेंट प्रोफेसर 130 पद

एसोसिएट प्रोफेसर 34 पद

प्रोफेसर 22 पद

सहायक निदेशक (शोधपीठ) 1 पद

कुल खाली पद 187

भर्ती के लिए जरूरी योग्यता

इस भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार का सामान्य विषयों के लिए संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री जरूरी है. वहीं नियमों के अनुसार भर्ती में तय कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत की छूट दिए जानें का प्रावधान है. वहीं यूजीसी या सीएसआईआर की ओर से आयोजित नेट, SLET/SET परीक्षा पास होना जरूरी है. यूजीसी विनियम के मानकों के तहत पीएचडी उपाधि धारकों या विश्व रैंकिंग के टॉप 500 में शामिल विदेशी संस्थानों से पीएचडी करने वाले नेट, SLET/SET से छूट प्राप्त होगी. शिक्षा, फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस जैसे विभागों के लिए संबंधित नियामक परिषदों के अनुसार एक्सपीरियंस लागू हो सकते हैं. वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में पीएचडी, मास्टर्स डिग्री में 55 प्रतिशत अंक और कम से कम 8 साल का टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस जरूरी है, जबकि प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी के साथ न्यूनतम 10 साल का टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस और रिसर्च पब्लिकेशन की शर्त रखी गई है. इसमें भी तय कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

कितनी दी जाएगी सैलरी?

भर्ती में चयनित उम्मीदवारों में प्रोफेसर को 1 लाख रुपये प्रति माह, एसोसिएट प्रोफेसर को 80,000 रुपये प्रति माह और असिस्टेंट प्रोफेसर और सहायक के निदेशक को 57,700 प्रतिमाह निश्चित सैलरी दी जाएगी.

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों को पहले विषय ज्ञान की 40 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद शैक्षणिक और रिसर्च उपलब्धियों के आधार पर मेरिट तैयार कर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. चयन के अंतिम चरण में 20 अंकों का शिक्षण कौशल मूल्यांकन और 10 अंकों का इंटरव्यू होगा.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर टीचिंग पोजीशन रिक्रूटमेंट 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई जरूरी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

अब मांगे गए डाक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करें.

लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.

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