Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA में बड़ा बदलाव, 3 महीने में खत्म होगी एडहॉक व्यवस्था

NTA में बड़ा बदलाव, 3 महीने में खत्म होगी एडहॉक व्यवस्था

एनटीए ने परीक्षा संचालन को बेहतर बनाने के लिए नई भर्तियां शुरू की हैं. अधिकारियों के अनुसार, अगले 3 महीने में एनटीए में एडहॉक व्यवस्था को खत्म करने का टारगेट रखा गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Aug 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

NTA Reform 2026: एनटीए पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक बार फिर एनटीए अपनी परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. एजेंसी ने परीक्षा संचालन को बेहतर बनाने के लिए नई भर्तियां शुरू की हैं. अधिकारियों के अनुसार, अगले 3 महीने में एनटीए में एडहॉक व्यवस्था को खत्म करने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए 20 से ज्यादा स्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कई अहम क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति भी की जा रही है. 

20 से ज्यादा स्थायी पदों पर भर्तियां

एनटीए के अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी स्थायी स्टाफिंग व्यवस्था की ओर बढ़ रही है. 20 से ज्यादा स्थायी पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किए जा चुके हैं. इसके साथ ही चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर समेत टेस्ट सिक्योरिटी, आर एंड डी और साइकोमेट्रिक से जुड़े जनरल मैनेजर स्तर के पदों पर भी नियुक्तियां की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि अगले दो से तीन सप्ताह में 20 से 25 अधिकारी एनटीए में शामिल किए जाने की उम्मीद है. एजेंसी का उद्देश्य परीक्षा संचालन से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए एक्सपर्ट और स्थायी टीम तैयार करना है. 

600 एक्सपर्ट्स को परीक्षा टीम से भी हटाया गया 

परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के तहत करीब 600 एक्सपर्ट्स को मौजूदा परीक्षा टीम से हटाया गया. अब इनकी जगह औपचारिक भर्ती प्रक्रिया के जरिए नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है. एनटीए साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक और प्रश्न पत्र तैयार करने जैसे क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़ रहा है. अधिकारियों के अनुसार एजेंसी का बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी किसी व्यक्ति तक सीमित न रहे. 

प्रश्न पत्रों की जांच के लिए चार स्तर की व्यवस्था 

परीक्षा में प्रश्न पत्रों से जुड़ी गलतियों को कम करने के लिए चार स्तर पर जांच की व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत प्रश्न पत्रों की समीक्षा कई चरणों में की जाएगी, ताकि तथ्यात्मक, टाइपिंग, भाषा और अनुवाद से जुड़ी गलतियों को परीक्षा से पहले पकड़ा जा सके. शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का विस्तृत ऑडिट करने और उसमें किए गए सुधारों की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं. मंत्रालय के अनुसार परीक्षा टीम में बदलाव किया जा चुका है और 50 से ज्यादा कर्मचारियों को एजेंसी से हटाया गया है. 

ये भी पढ़ें-Government Exams: एक एग्जाम कैंसिल करने पर सरकार को कितना होता है नुकसान? जानें डिटेल्स

सरकारी परिसर में होंगे एनटीए के कार्यालय 

एनटीए के कार्यालय को सरकारी परिसर में स्थानांतरित करने की भी तैयारी है. जिससे एजेंसी कार्यालयों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी की जगह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी. नई व्यवस्था में बायोमेट्रिक एक्सेस, सीसीटीवी निगरानी, बेहतर डिजिटल सिस्टम और मजबूत साइबर सिक्योरिटी को शामिल किया जाएगा. एजेंसी में साइबर एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जा रहा है. 

कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन व्यवस्था में भी बदलाव 

शिक्षा मंत्री ने एनटीए को परीक्षा से जुड़े तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन की व्यवस्था में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत परीक्षा से संबंधित संवेदनशील कामों के लिए अलग कमरे, एयर गैप्ड सिस्टम और डिवाइस जमा करने जैसी व्यवस्था शामिल होगी. एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में यह बदलाव ऐसे समय में किया जा रहा है, जब एजेंसी को अलग-अलग परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रश्न पत्रों से जुड़ी शिकायतों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें-NCERT पॉलिटिकल साइंस किताबें होंगी अपडेट, नई टीम की गठित

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
NTA NTA Overhaul Eexam Reforms Adhocism End NTA Reform 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSSSC VDO में 1468 कैंडिडेट सेलेक्ट, कब शुरू होगी ड्यूटी और कितनी मिलेगी सैलरी?
UPSSSC VDO में 1468 कैंडिडेट सेलेक्ट, कब शुरू होगी ड्यूटी और कितनी मिलेगी सैलरी?
शिक्षा
मुंबई यूनिवर्सिटी ने बदले परीक्षा नियम, हॉल टिकट के लिए APAAR ID होगी अनिवार्य
मुंबई यूनिवर्सिटी ने बदले परीक्षा नियम, हॉल टिकट के लिए APAAR ID होगी अनिवार्य
शिक्षा
NCERT पॉलिटिकल साइंस किताबें होंगी अपडेट, नई टीम की गठित
NCERT पॉलिटिकल साइंस किताबें होंगी अपडेट, नई टीम की गठित
शिक्षा
Makeup Course: मेकअप के लिए ये हैं 5 सबसे सस्ते कोर्स, आज ही करें अप्लाई
मेकअप के लिए ये हैं 5 सबसे सस्ते कोर्स, आज ही करें अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
इंडिया
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
बॉलीवुड
'पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे', सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
क्रिकेट
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
दिल्ली NCR
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
साउथ सिनेमा
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द
ऐस्ट्रो
'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान
'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget