NTA में बड़ा बदलाव, 3 महीने में खत्म होगी एडहॉक व्यवस्था

NTA Reform 2026: एनटीए पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक बार फिर एनटीए अपनी परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. एजेंसी ने परीक्षा संचालन को बेहतर बनाने के लिए नई भर्तियां शुरू की हैं. अधिकारियों के अनुसार, अगले 3 महीने में एनटीए में एडहॉक व्यवस्था को खत्म करने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए 20 से ज्यादा स्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कई अहम क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति भी की जा रही है.

20 से ज्यादा स्थायी पदों पर भर्तियां

एनटीए के अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी स्थायी स्टाफिंग व्यवस्था की ओर बढ़ रही है. 20 से ज्यादा स्थायी पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किए जा चुके हैं. इसके साथ ही चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर समेत टेस्ट सिक्योरिटी, आर एंड डी और साइकोमेट्रिक से जुड़े जनरल मैनेजर स्तर के पदों पर भी नियुक्तियां की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि अगले दो से तीन सप्ताह में 20 से 25 अधिकारी एनटीए में शामिल किए जाने की उम्मीद है. एजेंसी का उद्देश्य परीक्षा संचालन से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए एक्सपर्ट और स्थायी टीम तैयार करना है.

600 एक्सपर्ट्स को परीक्षा टीम से भी हटाया गया

परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के तहत करीब 600 एक्सपर्ट्स को मौजूदा परीक्षा टीम से हटाया गया. अब इनकी जगह औपचारिक भर्ती प्रक्रिया के जरिए नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है. एनटीए साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक और प्रश्न पत्र तैयार करने जैसे क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़ रहा है. अधिकारियों के अनुसार एजेंसी का बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी किसी व्यक्ति तक सीमित न रहे.

प्रश्न पत्रों की जांच के लिए चार स्तर की व्यवस्था

परीक्षा में प्रश्न पत्रों से जुड़ी गलतियों को कम करने के लिए चार स्तर पर जांच की व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत प्रश्न पत्रों की समीक्षा कई चरणों में की जाएगी, ताकि तथ्यात्मक, टाइपिंग, भाषा और अनुवाद से जुड़ी गलतियों को परीक्षा से पहले पकड़ा जा सके. शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का विस्तृत ऑडिट करने और उसमें किए गए सुधारों की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं. मंत्रालय के अनुसार परीक्षा टीम में बदलाव किया जा चुका है और 50 से ज्यादा कर्मचारियों को एजेंसी से हटाया गया है.

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सरकारी परिसर में होंगे एनटीए के कार्यालय

एनटीए के कार्यालय को सरकारी परिसर में स्थानांतरित करने की भी तैयारी है. जिससे एजेंसी कार्यालयों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी की जगह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी. नई व्यवस्था में बायोमेट्रिक एक्सेस, सीसीटीवी निगरानी, बेहतर डिजिटल सिस्टम और मजबूत साइबर सिक्योरिटी को शामिल किया जाएगा. एजेंसी में साइबर एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जा रहा है.

कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन व्यवस्था में भी बदलाव

शिक्षा मंत्री ने एनटीए को परीक्षा से जुड़े तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन की व्यवस्था में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत परीक्षा से संबंधित संवेदनशील कामों के लिए अलग कमरे, एयर गैप्ड सिस्टम और डिवाइस जमा करने जैसी व्यवस्था शामिल होगी. एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में यह बदलाव ऐसे समय में किया जा रहा है, जब एजेंसी को अलग-अलग परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रश्न पत्रों से जुड़ी शिकायतों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

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