हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC के नए नियमों में क्या था 3C, यह पुराने नियम 3E से कितना अलग?

UGC के नए नियमों में क्या था 3C, यह पुराने नियम 3E से कितना अलग?

यूजीसी के नए नियमों में शामिल नियम 3(C) को लेकर विवाद गहरा गया है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और 2012 के पुराने नियम लागू रखने का आदेश दिया है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर बड़े सवालों के घेरे में है. वजह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम, जिनमें खास तौर पर नियम 3(C) को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है. इसी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है और साफ कहा है कि अभी 2012 में लागू पुराने नियम ही देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मान्य रहेंगे. सवाल यह है कि आखिर नया नियम 3(C) क्या था पुराना नियम 3(E) क्या कहता है. दोनों में ऐसा क्या फर्क है, जिस पर इतना बवाल मच गया.

यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” नाम से नए नियम लागू किए थे. इनका मकसद बताया गया था कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समानता का माहौल बने और भेदभाव की शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई हो. लेकिन नियम लागू होते ही कई छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और वकीलों ने इन पर सवाल खड़े कर दिए.

नियम 3(C) क्या कहता है

नए नियमों का सबसे विवादित हिस्सा है नियम 3(C). इसमें पहली बार “जाति आधारित भेदभाव” की साफ परिभाषा दी गई. नियम 3(C) के मुताबिक, जाति आधारित भेदभाव का मतलब है - अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों के साथ केवल उनकी जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव.

यानी इस नियम में यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर इन तीन वर्गों के छात्रों या कर्मचारियों के साथ जाति के कारण भेदभाव होता है, तो उसे गंभीर माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी.

पुराना नियम 3(E) क्या कहता था

अब समझते हैं 2012 के पुराने नियमों में मौजूद नियम 3(E) को. यह नियम कहीं ज्यादा व्यापक था. इसमें कहा गया था कि किसी भी छात्र या कर्मचारी के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, जन्म स्थान, शारीरिक स्थिति या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. यानी नियम 3(E) सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा देता था. इसमें यह नहीं देखा जाता था कि छात्र किस जाति या वर्ग से आता है. अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो वह शिकायत कर सकता था.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये नियम अस्पष्ट लगते हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत ने बीते 75 सालों में समाज को जोड़ने की दिशा में काफी प्रगति की है. कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे स्थान हैं, जहां अलग-अलग पृष्ठभूमि के युवा साथ रहते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. अगर कैंपस में जाति के आधार पर नई रेखाएं खींची जाएंगी, तो यह समाज के लिए ठीक नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक 2012 के पुराने नियम, यानी नियम 3(E) ही लागू रहेंगे. कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ें - CUET PG 2026 फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, 30 जनवरी तक ठीक कर लें फॉर्म की गलती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Education UGC New Rules 2026 UGC Rule 3C Explained UGC Rule 3E Difference
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
ट्रेंडिंग
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
यूटिलिटी
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
शिक्षा
UPSC CSE Notification: यूपीएससी जल्द जारी कर सकता है सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, यहां देखें आवेदन का पूरा तरीका
यूपीएससी जल्द जारी कर सकता है सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, यहां देखें आवेदन का पूरा तरीका
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget