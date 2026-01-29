हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET PG 2026 फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, 30 जनवरी तक ठीक कर लें फॉर्म की गलती

CUET PG 2026 फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, 30 जनवरी तक ठीक कर लें फॉर्म की गलती

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए सुधार विंडो खोल दी है. कैंडिडेट्स फटाफट आवेदन फॉर्म में बदलाव कर लें.  

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 02:30 PM (IST)
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राहत देते हुए आवेदन सुधार विंडो खोल दी है. जिन छात्रों ने पहले ही पंजीकरण कर लिया है, वे अब अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज कुछ जानकारियों में जरूरी सुधार कर सकते हैं.

एनटीए ने साफ किया है कि यह सुविधा सीमित समय के लिए है और उम्मीदवारों को 30 जनवरी 2026 रात 11:50 बजे तक ही अपने आवेदन में बदलाव करने की अनुमति होगी. इसके बाद किसी भी स्थिति में कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जल्द कर लें बदलाव

एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर अपने आवेदन की सावधानी से जांच कर लें. आवेदन सुधार विंडो केवल एक बार ही दी जा रही है, इसलिए सभी बदलाव सोच-समझकर करने होंगे. यदि किसी सुधार के कारण आवेदन शुल्क में बदलाव होता है, तो उम्मीदवारों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के विकल्प उपलब्ध होंगे.

कहां-कहां कर सकते हैं बदलाव?

आवेदन सुधार के दौरान उम्मीदवार मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, स्थायी और वर्तमान पता, फोटो और हस्ताक्षर में बदलाव कर सकते हैं. वहीं उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उप-श्रेणी, परीक्षा पेपर कोड, परीक्षा शहर और पहचान से जुड़ी जानकारी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा. एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि विषय, परीक्षा या पाठ्यक्रम में बदलाव केवल इसी अवधि में किया जा सकता है और इसके बाद आवेदन फॉर्म को फ्रीज कर दिया जाएगा.

यहां हैं आसान स्टेप्स

आवेदन में सुधार करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जायें. होम पेज पर मौजूद “Sign In” टैब या Application Form Correction लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में जिन विवरणों में सुधार की अनुमति है, उनमें जरूरी बदलाव करें. सभी बदलाव करने के बाद फॉर्म को सेव करें और भविष्य के लिए संशोधित आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

अगर आपने CUET PG 2026 के लिए आवेदन कर दिया हैऔर आपकी सभी जानकारी फॉर्म में सही तो अब आपको सिर्फ आधिकारिक NTA CUET PG वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी है, जहां एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. साथ ही, अपने आवेदन का कन्फर्मेशन पेज और फीस की रसीद जरूर डाउनलोड करके संभाल कर रखें, क्योंकि आगे परीक्षा केंद्र, एग्जाम शेड्यूल और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी जरूरी अपडेट वहीं से मिलेंगी.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 29 Jan 2026 02:29 PM (IST)
Education CUET PG Correction Window
