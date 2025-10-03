देशभर के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मनोविज्ञान के डिस्टेंस लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा कोर्स पर रोक लगा दी है. इस फैसले का असर 1.3 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ा है. इनमें वे छात्र शामिल हैं जो अभी मनोविज्ञान के अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं और वे भी जिनके पास पहले से इस विषय में डिग्री है. अब ऐसे छात्रों को अपनी डिग्री की वैधता और आगे की पढ़ाई को लेकर चिंता सताने लगी है.

रोक लगाने का कारण

यूजीसी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मनोविज्ञान अब राष्ट्रीय सहयोगी और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स कमीशन (NCAHP) के तहत आता है. NCAHP स्वास्थ्य से जुड़े पेशों की निगरानी करने वाली एक सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी. इसके तहत यूजीसी की डिस्टेंस एजुकेशन शाखा ने उन यूनिवर्सिटीज को मनोविज्ञान के डिस्टेंस कोर्स चलाने की अनुमति वापस ले ली, जो पहले इसे चला रही थीं.

छात्र और शिक्षकों में बढ़ी चिंता

इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों में काफी चिंता और असमंजस पैदा हो गया है. कई यूनिवर्सिटीज जो सालों से यह कोर्स चला रही थीं, अब इस अचानक निर्णय से परेशान हैं. छात्रों को भी इस बात की चिंता है कि उनकी डिग्री की मान्यता क्या रहेगी और आगे उनका करियर कैसे प्रभावित होगा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. यूएस पांडे का कहना है कि डिस्टेंस कोर्स का सिलेबस रेगुलर कोर्स के समान होता है, इसलिए इसे बंद करना सही नहीं है. वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्थकेयर से जुड़े कामों में डिस्टेंस कोर्स पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं.

डिस्टेंस कोर्स की बढ़ती लोकप्रियता

मनोविज्ञान के डिस्टेंस कोर्स पिछले कुछ सालों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं. 2020-21 में देशभर की 17 यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्स ऑफर करती थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 57 हो गईं. तेलंगाना और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज ये कोर्स ऑफर कर रही हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के खिलाफ है. NEP का मकसद शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग पर रोक लगाने से छात्रों की सुविधा पर विपरीत असर पड़ा है.

छात्रों की समस्याएं

इस फैसले के बाद वर्तमान में पढ़ रहे छात्र और ग्रैजुएट छात्रों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन गया है. छात्रों को अब इस बात की चिंता है कि उनकी डिग्री वैध मानी जाएगी या नहीं. वहीं जिन छात्रों ने पहले से इस विषय में डिग्री प्राप्त की है, उनके लिए आगे की पढ़ाई या नौकरी में परेशानी आ सकती है.

यूजीसी और NCAHP की भूमिका

NCAHP की स्थापना का मकसद स्वास्थ्य पेशेवरों की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना है. मनोविज्ञान को अब इस बोर्ड के अधीन लाकर, यूजीसी ने डिस्टेंस लर्निंग पर रोक लगा दी है. हालांकि इस फैसले से छात्रों को समय देने के बजाय इसे तुरंत लागू कर दिया गया, जिससे छात्रों और शिक्षकों को असमंजस का सामना करना पड़ रहा है.



यह भी पढ़ें - UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI