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हिंदी न्यूज़शिक्षाघर बैठे फिजिक्स में एमएससी का सपना होगा पूरा, डिस्टेंस मोड में ये यूनिवर्सिटी बन सकती हैं आपका सहारा

घर बैठे फिजिक्स में एमएससी का सपना होगा पूरा, डिस्टेंस मोड में ये यूनिवर्सिटी बन सकती हैं आपका सहारा

अगर आप डिस्टेंस से फिजिक्स में एमएससी करना चाहते हैं तो यहां बताए गए ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Apr 2026 06:58 PM (IST)
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  • घर बैठे एमएससी फिजिक्स की डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं.
  • नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ₹7200 वार्षिक फीस पर कोर्स कर सकते हैं.
  • कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भी विकल्प हैं.
  • यह नौकरी के साथ, दूर रहने वाले या कम खर्च वाले छात्रों हेतु उपयुक्त है.

यदि आप घर बैठे-बैठे फिजिक्स में एमएससी करने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खबर बड़े ही काम की है. अब आपको हायर एजुकेशन के लिए हर दिन कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड के बढ़ते ऑप्शन ने यह रास्ता अब और ज्यादा आसान कर दिया है. अक्सर छात्र डिस्टेंस की पढ़ाई के लिए इग्नू का नाम लेते हैं, लेकिन आज हम आपको कई और यूनिवर्सिटी बताएंगे, जहां से आप फिजिक्स में एमएससी की पढ़ाई घर से कर सकते हैं.

सबसे पहले यह समझ लें कि एमएससी फिजिक्स सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं, बल्कि थ्योरी, मैथ्स और प्रैक्टिकल का मेल है. इसलिए विश्वविद्यालय चुनते समय उसकी मान्यता, कोर्स और परीक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें. देश भर के कई ओपन और डिस्टेंस विश्वविद्यालय इस कोर्स को संचालित कर रहे हैं. आइए जानते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में जो इस तरह के कोर्स चला रही हैं...

नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स डिस्टेंस मोड में किया जा सकता है. छात्रों को घर पर स्टडी मटेरियल मिलता है और परीक्षा तय केंद्रों पर होती है. फीस भी अधिक नहीं होती, जिससे यह विकल्प कई छात्रों के लिए सुविधाजनक बन जाता है. इस कोर्स की एक साल की फीस 7200 रुपये है. इसके अलावा महिला कैंडिडेट्स को फीस में छूट भी मिलती है.  

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ये भी हैं विकल्प

इसी तरह कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी भी विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कोर्स कराता है. दिल्ली में रहने वाले छात्र यहां से नामांकन लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. पढ़ाई का तरीका लचीला है और परीक्षा व्यवस्था व्यवस्थित मानी जाती है. वहीं, Dr. B.R. Ambedkar Open University भी एमएससी फिजिक्स का विकल्प देता है. यह विश्वविद्यालय लंबे समय से दूरस्थ शिक्षा चला रहा है और छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री तथा सहायता केंद्र उपलब्ध कराता है. फीस की बात की जाए तो यहां एक साल के करीब 15 हजार रुपये जमा करने होते हैं. इन यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्स ऑफर करती हैं.

किनके लिए है बेहतर?

डिस्टेंस एमएससी फिजिक्स उन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है जो नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, जो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते या जो कम खर्च में हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं. आज के समय में पढ़ाई का तरीका बदल चुका है. सही विश्वविद्यालय का चयन करके छात्र घर बैठे फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं और आगे रिसर्च, टीचिंग या प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Education Distance Education Nalanda Open University MSc Physics Karnataka State Open University
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