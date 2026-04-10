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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान

आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान

Virat Kohli IPL Stats: विराट कोहली IPL 2026 के 16वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी लगा सकते हैं. वो ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाने से केवल 3 हिट दूर हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Apr 2026 06:07 PM (IST)
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Most Sixes in IPL History: आज IPL 2026 में दो पूर्व चैंपियन टीम आपस में भिड़ने वाली हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के सामने होगी 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स. इस ब्लॉकबस्टर मैच में वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली और फिलहाल ऑरेंज कैप होल्डर यशस्वी जायसवाल पर भी सबकी नजरें होंगी. मगर विराट सबसे अधिक चर्चा बटोर सकते हैं, क्योंकि आज 'किंग कोहली' इंडियन प्रीमियर लीग में छक्कों की ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं.

विराट कोहली बनाएंगे ट्रिपल सेंचुरी

दरअसल यह मामला जुड़ा है IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने से. विराट कोहली ने अब तक अपने आईपीएल करियर में कुल 297 छक्के लगाए हैं. आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 3 सिक्स लगाते ही वो आईपीएल में छक्कों का तिहरा शतक लगा देंगे. उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा और क्रिस गेल ही ऐसा कर पाए हैं.

  • 357 सिक्स - क्रिस गेल
  • 309 सिक्स - रोहित शर्मा
  • 297 सिक्स - विराट कोहली
  • 264 सिक्स - एमएस धोनी

क्रिस गेल ने आईपीएल में केवल 142 मैच खेलकर 357 छक्के लगाए थे. विराट कोहली और रोहित शर्मा उनसे लगभग दोगुने मैच खेल चुके हैं, इसके बावजूद गेल टॉप पर बने हुए हैं. विराट की बात करें तो उन्होंने अपने 269 मैचों के IPL करियर में 297 सिक्स लगाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने 778 चौके भी लगाए हैं, जो इतिहास में सबसे ज्यादा हैं.

राजस्थान के खिलाफ विराट का रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. इस पूर्व चैंपियन टीम के खिलाफ उन्होंने 32 IPL पारियों में 896 रन बनाए हैं. आज एक शतकीय पारी खेल, वो RR के खिलाफ एक हजार रनों का आंकड़ा भी छू सकते हैं. राजस्थान के खिलाफ विराट का औसत 34.46 का है. बता दें कि IPL में राजस्थान के खिलाफ पिछली 4 पारियों में विराट ने 139 के अविश्वसनीय औसत से 278 रन बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru VIRAT KOHLI RR Vs RCB IPL 2026
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