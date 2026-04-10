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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीTeacher Recruitment 2026: टीचर बनने का सुनहरा मौका, 11 हजार पदों पर वैकेंसी; जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Teacher Recruitment 2026: टीचर बनने का सुनहरा मौका, 11 हजार पदों पर वैकेंसी; जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

गुजरात में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों में 11 हजार पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट dpegujarat.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. गुजरात में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की बड़ी भर्ती का रास्ता खोल दिया है. कुल 11 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पंजीकरण और आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dpegujarat.in पर जाना होगा. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पुराने लंबित पदों को भी भरा जाएगा. कुल 11 हजार पदों में से 5 हजार पद वर्ष 2025 से लंबित थे, जबकि 6 हजार पद वर्ष 2026 के लिए नए जोड़े गए हैं. यानी लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर राहत लेकर आया है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने टीईटी-1 परीक्षा पास की है. टीईटी-1 प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने की अनिवार्य शर्त है. इसके साथ ही वे अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे जो डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं. यह उन छात्रों के लिए अच्छा मौका है, जो अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नौकरी की तैयारी कर रहे थे.

इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल तय की गई है. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को अपने जरूरी दस्तावेज तय केंद्रों पर जमा कराने होंगे. इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवारों को उनके प्राप्त अंकों के अनुसार जिलों का आवंटन किया जाएगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें -  इंटर्नशिप पर नहीं लगेगी फीस, मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत; NMC का सख्त आदेश

ऐसे करें आवेदन

  • स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dpegujarat.in पर जाएं.
  • स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर शिक्षक भर्ती से जुड़ा लिंक खोजें.
  • स्टेप 3: फिर उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें.
  • स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • स्टेप 5: फिर उम्मीदवार आवेदन फॉर्म सबमिट कर लें.
  • स्टेप 6: अब उम्मीदवार आवेदन पत्र को डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें - SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में निकली 1 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

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Published at : 10 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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