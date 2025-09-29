टेक्सास के फ्रिस्को में रहने वाली 17 साल की तेजस्वी मनोज ने फरवरी 2024 में ऐसा अनुभव देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी. स्काउटिंग अमेरिका कैंप से लौटते वक्त उन्हें पता चला कि उनके 85 साल के दादा को एक ईमेल आया है. ईमेल में खुद को दूर का रिश्तेदार बताकर $2,000 (करीब डेढ़ लाख रुपये) तुरंत भेजने की मांग की गई थी. दादा जी पैसे भेजने ही वाले थे, लेकिन तेजस्वी के पिता ने उन्हें समय रहते रोक लिया. जब असली रिश्तेदार को फोन किया गया तो साफ हुआ कि यह ईमेल पूरी तरह से फर्जी था.

बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी से बचाने का अभियान चला रही तेजस्वी

यही घटना तेजस्वी की आंखें खोलने वाली साबित हुई. उसने देखा कि कैसे वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन ठगी का आसान शिकार बन जाते हैं. इसके बाद उन्होंने साइबर अपराध और बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले घोटालों पर रिसर्च शुरू किया. नतीजा निकला ‘शील्ड सीनियर्स’, एक ऐसा मिशन जो बुजुर्गों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है. जी हां, तेजस्वी मनोज अब बुजुर्गों को इस मिशन के तहत ऑनलाइ फ्रॉड से बचाती है. तेजस्वी का मानना है कि थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी देकर बुजुर्गों को ऐसे धोखाधड़ी वाले जाल में फंसने से बचाया जा सकता है. आज वह अपने इस अभियान के जरिए कई परिवारों को डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने का संदेश दे रही है.

टाइम मैगजीन में 2025 किड ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई हैं

टेक्सास की 17 वर्षीय तेजस्वी मनोज को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 2025 का "किड ऑफ द ईयर" चुना है. यह सम्मान उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए शुरू किए गए उनके इनोवेटिव प्लेटफॉर्म ‘शील्ड सीनियर्स’ और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है. तेजस्वी ने कम उम्र में ही साइबर अपराध जैसे गंभीर मुद्दे को पहचाना और उस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं.

कहां से पढ़ाई कर रही हैं तेजस्वी

तेजस्वी इस वक्त Lebanon Trail High School, Frisco में पढ़ाई कर रही हैं. पढ़ाई के साथ-साथ वह लगातार साइबर सुरक्षा और कोडिंग में दिलचस्पी ले रही हैं. उनका मानना है कि तकनीक केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल होनी चाहिए. आज तेजस्वी का यह प्रयास कई परिवारों के लिए प्रेरणा बन रहा है. उनका संदेश साफ है “जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है, खासकर बुजुर्गों के लिए.

