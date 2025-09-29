दिल्ली पुलिस और CAPF में निकली भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदिल्ली पुलिस और CAPF में निकली भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

SSC ने दिल्ली पुलिस और CAPF सब-इंस्पेक्टर के 3,073 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर 2025 तक ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Sep 2025 06:29 PM (IST)
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,073 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.

ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है. अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार करने का मौका 24 से 26 अक्टूबर तक मिलेगा. कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर या दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी.

SSC CPO भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना अनिवार्य है. दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

भर्ती के पदों का विवरण

इस भर्ती में दिल्ली पुलिस SI के पुरुष पद 142 और महिला पद 70 हैं. CAPF Sub-Inspector (GD) के लिए पुरुषों के 2,651 और महिलाओं के 210 पद उपलब्ध हैं.

आवेदन शुल्क

जनरल, OBC और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निशुल्क है.

यह भी पढ़ें -  अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

SSC CPO भर्ती की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. इसमें उम्मीदवारों की सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और अंग्रेजी भाषा की क्षमता को परखा जाएगा. परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी होंगे. इन सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए “Apply” लिंक पर क्लिक करके भर्ती लिंक चुनें. इसके बाद लॉगिन कर बाकी विवरण भरें और निर्धारित शुल्क जमा करें. आवेदन पूरा करने के बाद प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें -अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 06:29 PM (IST)
Embed widget