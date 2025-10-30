हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ बड़ी भर्ती निकाली ​गई थी.​ जिसके लिए अब आवेदन करने की आखिरी तारीख बेहद ज्यादा करीब आ गई है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 30 Oct 2025 08:04 AM (IST)
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के कुल 5346 पदों पर भर्ती निकाली है. अगर आप लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो यह आपके लिए शानदार अवसर है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in या dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस बार बोर्ड ने अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और प्राकृतिक विज्ञान सहित कई विषयों में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है. इसके साथ ही ड्राइंग टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर के पद भी शामिल किए गए हैं. यह भर्ती दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

टीजीटी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही बीएड (B.Ed) की डिग्री भी अनिवार्य है. कुछ विषयों के लिए चार साल का एकीकृत बी.एल.एड या शिक्षक शिक्षा में चार वर्षीय डिग्री भी मान्य मानी जाएगी. अधिकांश विषयों के लिए उम्मीदवार का सीटीईटी (CTET) पेपर-II पास होना भी जरूरी है. वहीं अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है, हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का होगा, जिसमें विषय आधारित प्रश्नों के साथ सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशल और रीजनिंग जैसे सेक्शन शामिल होंगे. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को टीजीटी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

कितनी होगी सैलरी?

सैलरी की बात करें तो चयनित शिक्षकों को लेवल-7 के तहत 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा उन्हें डीए, एचआरए और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे. यानी यह नौकरी न केवल स्थायी है, बल्कि सम्मानजनक आय और सुरक्षा का भी भरोसा देती है.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार को DSSSB की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाकर TGT Teacher Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सभी चरण पूरे करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

Published at : 30 Oct 2025 08:04 AM (IST)
