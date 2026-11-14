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हिंदी न्यूज़शिक्षाCM Vijay Free Cycle Scheme: विजय सरकार देगी तमिलनाडु में 5.3 लाख छात्रों साइकिल, जानें कौन होंगे एलिजिबल 

CM Vijay Free Cycle Scheme: विजय सरकार देगी तमिलनाडु में 5.3 लाख छात्रों साइकिल, जानें कौन होंगे एलिजिबल 

विजय सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.3 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल बांटने का समझौता पक्का कर लिया है. हीरो साइकिल इस काम के लिए सफल बोलीदाता के रूप में चुनी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Nov 2026 06:42 PM (IST)
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CM Vijay Free Cycle Scheme: तमिलनाडु की विजय सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.3 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल बांटने का समझौता पक्का कर लिया है. कीमतों को लेकर बातचीत के बाद हीरो साइकिल इस काम के लिए सफल बोलीदाता के रूप में चुनी गई है. कुछ रिपोर्ट से सामने आया है कि तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खरीदी साइकिल की कीमतों में भारी कमी के लिए बातचीत की है, जिससे साइकिलों की कीमत हो गई है. अधिकारियों के अनुसार लड़कों के लिए साइकिल की कीमतों में 27 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 31 प्रतिशत तक की कीमतों में कमी की गई है. 

277 करोड़ तय किया गया बजट 

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हीरो के साथ बातचीत के बाद तमिलनाडु सरकार की साइकिलों पर खरीद का कुल खर्च लगभग 274 करोड़ रुपये आएगा, जो इस योजना के लिए तय किए गए 277 करोड़ रुपये के बजट के दायरे में ही है. वहीं बच्चों को मिलने वाली यह साइकिल सुरक्षा के नए मानकों के अनुरूप होगी. इनमें मजबूत फ्रेम, चौड़े टायर और साइकिल के रखरखाव के लिए एक किट भी शामिल है. तमिलनाडु सरकार की इस योजना का मकसद लंबी दूरी तय करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोबिलिटी को बेहतर बनाना है. वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि यह मदद मिलने से इंस्टीट्यूशन में क्लास 11 के स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ाने और स्कूल में बने रहने में भी मदद मिलेगी. 

कितने रुपये में मिलेगी साइकिल?

हीरो साइकिल्स के साथ तमिलनाडु सरकार इस एग्रीमेंट के तहत लड़कों के लिए 5,260 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2.37 लाख साइकिल और लड़कियों के लिए 5,130 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2.95 लाख साइकिल सप्लाई करेगी. बदले हुए रेट ने कंपनी की शुरुआती कोटेशन से 27 से 31 प्रतिशत की बड़ी कमी बताई है. 

पहली बार 2001 में शुरू की गई थी योजना 

तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त साइकिल योजना पहली बार 2001 में एआईएडीएमके शासन के दौरान शुरू की गई थी. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसे शुरू किया था. शुरू में इसमें सिर्फ सरकारी स्कूलों में क्लास 11वीं में पढ़ने वाले आदि द्रविड़ और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट शामिल थे. 2006 में स्कीम को बढ़ाकर सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों के सभी क्लास 11वीं के स्टूडेंट को फायदा पहुंचाया गया. 

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विजय सरकार ने फिर शुरू की योजना 

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में टीवीके की सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की करंट की मांग के दौरान यह घोषणा की गई थी कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं कक्षा के 5.32 लाख छात्रों को 2026-27 एकेडमिक साल के लिए कुल 277 करोड़ रुपये की लागत से हेलमेट और पानी की बोतल की सुविधा वाली मॉडल साइकिल दी जाएगी. इस खरीद के लिए अगस्त में एक टेंडर निकाला गया था, जिसमें तीन बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने हिस्सा लिया था.

हीरो साइकिल्स ने शुरू में एक लड़के की साइकिल, हेलमेट और पानी की बोतल के साथ 6,820 में दी, जिससे कुल कीमत 7,235.10 हो गई, जिसमें 415.10 टैक्स भी शामिल है. वहीं लड़कियों के लिए कंपनी ने 7,050 रुपये बताए थे, जो 426.60 रुपये टैक्स मिलाकर कुल 7470.60 रुपये हुआ, हालांकि इस बात की आलोचना हुई कि यह रेट पड़ोसी पुडुचेरी में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को बांटी गई साइकिलों की कीमतों से ज्यादा थी. इसके जवाब में कंपनी के साथ कीमत कम करने पर बातचीत करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी. 

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 14 Nov 2026 06:42 PM (IST)
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