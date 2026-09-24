AMU में बगैर एंट्रेंस दिए भी ले सकते हैं एडमिशन, ये है तरीका

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में पढ़ने का सपना बहुत से छात्रों का होता है. लेकिन आप यहां पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो आपके लिए डिस्टेंस लर्निंग कोर्स बेहतर हो सकते हैं. AMU में पढ़ाई करने के लिए हर कोर्स में एक ही तरह की प्रवेश प्रक्रिया लागू नहीं होती. यूनिवर्सिटी का Centre for Distance and Online Education (CDOE) उन विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध कराता है, जो बिना एंट्रेंस दिए एडमिशन लेना चाहते हैं. CDOE विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने का अवसर देता है.

ऐसे में अगर आप AMU से डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं लेकिन एंट्रेंस दिए बिना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के कोर्स देख सकते हैं. हालांकि ध्यान रखें कि हर कोर्स के एडमिशन नियम अलग हो सकते हैं. ऐसे में जानिए डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की आवेदन प्रक्रिया के बारे में.

कौन-कौन से कोर्स हैं उपलब्ध?

AMU के CDOE में ऑपन एंड डिस्टेंट लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग के तहत अलग-अलग कोर्स मौजूद हैं. यूनिवर्सिटी की मौजूदा सूची में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं. वहीं ऑनलाइन मोड में बैचलर ऑफ कॉमर्स (ऑनर्स), बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स जैसे कोर्स मौजूद हैं. इनमें प्रवेश के लिए संबंधित कोर्स की शैक्षणिक योग्यता पूरी करना जरूरी है.

डिस्टेंस मोड में कैसे मिलेगा एडमिशन?

आप इसके लिए AMU के Centre for Distance and Online Education की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मौजूद कोर्स और उनके मौजूदा एडमिशन नोटिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं. CDOE की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक AMU ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. इसके बाद आपको अपनी योग्यता के अनुसार कोर्स चुनना होगा. आवेदन करते समय एकेडमिक सर्टिफिकेट, पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना होता है. आवेदन और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया पूरी होती है.

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CUET से भी मिलता है एडमिशन

डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड के हर कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा जरूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि AMU के सभी कोर्स में बिना एंट्रेंस एडमिशन मिल जाता है. AMU के नियमित कैंपस के कई कोर्स में प्रवेश परीक्षा या CUET जैसी प्रक्रिया लागू होती है. यूनिवर्सिटी की 2026 की प्रवेश जानकारी में कई नियमित प्रोग्राम के लिए एडमिशन और CUET के माध्यम से प्रवेश की अलग-अलग प्रक्रियाएं दिखाई गई हैं.

डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कैसे होती है?

CDOE का मॉडल उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो किसी वजह से घर से पढ़ाई करना चाहते हैं. यूनिवर्सिटी के अनुसार इसमें सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है. विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की परीक्षा में शामिल होते हैं. विद्यार्थियों की मदद के लिए AMU ने अलग-अलग स्थानों पर लर्नर सपोर्ट सेंटर्स उपलब्ध करवाए हैं.

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