गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम

बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम

BPSSC ने एसआई भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है. यह परीक्षा इसी साल 27 मई को दो पालियों में आयोजित की गई थी, अब इसे दोबारा आयोजित कराया जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

BPSSC ने सब इंस्पेक्टर भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है. आयोग ने 23 अगस्त को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है. यह परीक्षा इसी साल 27 मई को दो पालियों में आयोजित की गई थी, अब इसे दोबारा आयोजित कराया जाएगा. आपको बता दें कि दरोगा भर्ती की यह परीक्षा 1,799 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी. आयोग ने अपने नोटिस में परीक्षा रद्द करने के लिए फिलहाल सिर्फ अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया है. परीक्षा रद्द करने की पूरी तरह जानकारी आयोग की ओर से जारी नोटिस में नहीं दी गई है. 

BPSSC की विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत दरोगा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. मुख्य लिखित परीक्षा 27 मई को दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी. पहली पारी में सामान्य हिंदी और दूसरी पारी में सामान्य अध्ययन का पेपर आयोजित किया गया था. इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. मुख्य परीक्षा के बाद 19 जून 2026 को रिजल्ट जारी किया गया था. वहीं कुल 35,857 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए शार्ट लिस्ट किए जाने की जानकारी दी गई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
शिक्षा
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
Explained: बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
शिक्षा
डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर, NEET SS का कटऑफ 50 से घटाकर हुआ 30 पर्सेंटाइल 
डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर, NEET SS का कटऑफ 50 से घटाकर हुआ 30 पर्सेंटाइल 

परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उठे थे सवाल 

मुख्य परीक्षा के बाद कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए थे. पटना में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन करते हुए परीक्षा को रद्द कर दोबारा करने की मांग भी की थी. उम्मीदवारों की ओर से रिजल्ट में कुछ पैटर्न को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. इसके अलावा परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के दावे भी किए गए थे. उम्मीदवारों ने इससे संबंधित सामग्री आयोग और आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाने की बात कही थी. परीक्षा वाले दिन गया के रामपुर थाने में सॉल्वर सिंडिकेट से जुड़ा मामला भी दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी. बाद में पूर्णिया में भी इस भर्ती से जुड़ा केस सामने आया था. वहीं ईओयू की जांच के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटने, जैमर से जुड़े रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की भी घटनाएं सामने आई थी. हालांकि फिलहाल BPSSC के मौजूदा नोटिस में परीक्षा रद्द करने के पीछे इन घटनाओं को नहीं बताया है. आयोग ने सिर्फ अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया. 

ये भी पढ़ें-Explained: बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान

दोबारा कब होगी परीक्षा?

आयोग ने साफ किया है कि रद्द की गई मुख्य लिखित परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. हालांकि नई परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है. इसकी जानकारी अलग से नोटिस जारी करके दी जाएगी. उम्मीदवारों को फिलहाल यह सलाह दी गई है कि नई तारीख और भर्ती से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें. आयोग ने असामाजिक तत्वों की ओर से फैलाई जा रही फेक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है. 

1799 पदों पर होनी है भर्ती 

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1799 पद भरे जाने हैं. इनमें 850 पद अनारक्षित, 298 पद ईबीसी, 222 पद बीसी, 180 पद एससी, 63 पद एसटी और 42 पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए हैं. पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 36 और स्वतंत्रता सेनानी कोटे के तहत 8 पद भी निर्धारित है.

ये भी पढ़ें-MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
BPSSC Bihar SI Recruitment 2026 SI Mains Exam Cancelled
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
शिक्षा
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
MP में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
Explained: बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
बिहार में TRE-4 में 32,388 पदों पर वैकेंसी! परीक्षा पैटर्न में बदलाव का रखें ध्यान
शिक्षा
डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर, NEET SS का कटऑफ 50 से घटाकर हुआ 30 पर्सेंटाइल 
डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर, NEET SS का कटऑफ 50 से घटाकर हुआ 30 पर्सेंटाइल 
Advertisement

वीडियोज

चुनाव आयोग विवाद पर BJP का पहला बयान
SIR प्रक्रिया पर सवालों के बीच ECका बड़ा स्पष्टीकरण
Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाब अल मंदेब, क्या है अभी स्थिति, खुला है या बंद है, क्या सऊदी तेल गुजर रहे हैं
बाब अल मंदेब, क्या है अभी स्थिति, खुला है या बंद है, क्या सऊदी तेल गुजर रहे हैं
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
ट्रेंडिंग
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
ECI SIR Row LIVE: EC विवाद पर बोलीं ममता - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
Live: ममता बनर्जी बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget