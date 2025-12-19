हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

पंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

पंजाब के ग्रामीण निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों में बड़ी जीत दर्ज कर अपना दबदबा साबित किया है. आइए जानते हैं जिला परिषद सदस्यों को कितना भत्ता मिलता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में हुए ग्रामीण निकाय चुनावों के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत और खुशी की खबर लेकर आए हैं. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का प्रभाव अब भी जनता के बीच मजबूत बना हुआ है. इन नतीजों ने पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की पकड़ को और मजबूत किया है.

इन चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. पार्टी इसे अपनी नीतियों, पारदर्शी शासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम बता रही है. वहीं विपक्षी दलों के लिए ये नतीजे आत्ममंथन का संकेत माने जा रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ग्रामीण निकायों में मिली यह सफलता आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी पार्टी के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है. खासकर युवाओं, किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ना पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है.

राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनावों के नतीजे घोषित किए. इन चुनावों के तहत राज्य की 22 जिला परिषदों के 346 जोनों और 153 पंचायत समितियों के 2834 जोनों में सदस्यों का चुनाव हुआ था.

जिला परिषद चुनावों में ‘आप’ की बढ़त

जिला परिषद चुनावों के नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कुल 346 जोनों में से 218 जोनों पर जीत हासिल की है. यह आंकड़ा पार्टी की मजबूत स्थिति को साफ तौर पर दिखाता है. कांग्रेस इस चुनाव में काफी पीछे नजर आई और उसे केवल 62 जोनों पर संतोष करना पड़ा.

पंचायत समिति चुनावों में भी दिखा दबदबा

पंचायत समिति चुनावों में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. कुल 2834 जोनों में से पार्टी ने 1529 जोनों में जीत दर्ज की. कांग्रेस को यहां 611 जोन, शिरोमणि अकाली दल को 449 जोन और बीजेपी को 73 जोन मिले. बीएसपी ने 28 जोन जीते, जबकि 144 जोनों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की.

ग्रामीण स्तर पर पंचायत समितियों में मिली यह जीत आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे साफ होता है कि गांवों में भी सरकार की नीतियों को लोगों का समर्थन मिल रहा है.

जिला परिषद सदस्यों को मिलने वाले भत्ते

जिला परिषद चुनावों के बाद चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है. पंजाब में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सरकार की ओर से तय भत्ता दिया जाता है. नियमों के अनुसार, जिला परिषद के अध्यक्ष को हर महीने 15 हजार रुपये का भत्ता मिलता है, जबकि उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. इसके अलावा जिला परिषद के सदस्यों को बैठकों में शामिल होने के लिए प्रति बैठक 1,000 रुपये की सिटिंग फीस दी जाती है. यह राशि उन्हें जिला परिषद की बैठक में भाग लेने पर मिलती है.

यह भी पढ़ें - सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Education Punjab Zila Parishad Member Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh News: उस्मान हादी को युनूस और बांग्लादेशी सेना ने मिलकर मारवा दिया...पूरा खेल समझिए
Donald Trump: ट्रंप का बड़ा दावा! 10 महीनों में क्या कर दिखाया? |ABP LIVE
Reliance का बड़ा FMCG Move | SIL Brand Relaunch | Packaged Foods Market में Entry | Paisa Live
बीमारी ने बिगाड़ी Yuzvendra Chahal की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
Avatar: Fire & Ash Review: कमाल VFX और शानदार Experience; लेकिन फिल्म की लंबाई झेली नहीं जाती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
बॉलीवुड
बेटिंग ऐप मामला: ED की बड़ी कार्रवाई, युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
बेटिंग ऐप मामला: युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
साउथ सिनेमा
New Year Party Playlist 2026: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी रहेगी पार्टी
इन बॉलीवुड सॉन्ग्स के बिना नए साल का जश्न रहेगा अधूरा, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
राम मुस्लिम थे... TMC नेता के बयान पर मच गया बवाल, यूजर्स बोले- 'इसे फांसी दो'
राम मुस्लिम थे... TMC नेता के बयान पर मच गया बवाल, यूजर्स बोले- 'इसे फांसी दो'
यूटिलिटी
इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
इस राज्य के ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में बनेगा चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Embed widget