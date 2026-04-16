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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC Selection Post Phase 14 Recruitment 2026: SSC ने ग्रुप B और ग्रुप C की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 10वीं से ग्रेजुएट तक को मौका

SSC Selection Post Phase 14 Recruitment 2026: SSC ने ग्रुप B और ग्रुप C की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 10वीं से ग्रेजुएट तक को मौका

SSC Selection Post Phase 14 Recruitment 2026 :हाल ही में SSC ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है.इसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 10:20 AM (IST)
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SSC Selection Post Phase 14 Recruitment 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है. हाल ही में SSC ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. यह हर शैक्षणिक स्तर के युवाओं के लिए  एक सुनहरा मौका है. इसमें के तहत 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे हजारों उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. 

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत लगभग 3003 पद भरे जाएंगे, जिन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें सबसे ज्यादा 1534 पद सामान्य वर्ग (UR) के लिए रखे गए हैं. इसके बाद ओबीसी (OBC) श्रेणी के लिए 667 पद, एससी (SC) के लिए 346 पद, ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए 271 पद और एसटी (ST) वर्ग के लिए 185 पद तय किए गए हैं. 

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 4 मई 2026 रखी गई है, जबकि आवेदन फीस जमा करने की  लास्ट डेट 5 मई 2026 है. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती सुधारने का मौका भी दिया जाएगा, जिसके लिए करेक्शन विंडो 11 मई से 13 मई 2026 तक खोली जाएगी. इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी समय का इंतजार न करें. लास्ट दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. 

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SSC ग्रुप B और ग्रुप C की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई है, जिनमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा सामान्य रूप से 18 से 25 वर्ष के बीच रखी गई है, हालांकि कुछ पदों के लिए यह अधिकतम 30 वर्ष तक हो सकती है और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, वहीं उम्मीदवारों का चयन एक ही चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा. 

आवेदन कैसे करें?

1. इसमें आवेदन के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद Selection Post Phase 14 Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो One Time Registration (OTR) पूरा करें और अपनी योग्यता के अनुसार पोस्ट चुनें.

4. इसके साथ ही आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें. 

5. फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

6. अब फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें. 

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Published at : 16 Apr 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
SSC Recruitment 2026 SSC Group B Recruitment 2026 SSC Group C Recruitment 2026 SSC Phase 14 Recruitment 2026
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