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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10th Result 2026: ​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी

CBSE 10th Result 2026: ​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी

बोर्ड के अनुसार इस साल 24.71 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 23.16 लाख छात्र सफल हुए. कुल पासिंग प्रतिशत 93.70 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले साल 2025 में 93.66 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Apr 2026 07:09 PM (IST)
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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने दसवीं बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा. क्योंकि न सिर्फ पासिंग प्रतिशत में सुधार देखने को मिला, बल्कि परीक्षा और रिजल्ट जारी करने के तरीके में भी बदलाव नजर आया. इस रिजल्ट के साथ करीब 25 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. वहीं इस बार बोर्ड में बिना काई प्रेस कांफ्रेंस किए सीधे वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कैसे रहा, कितने स्टूडेंट ने बाजी मारी और पिछले पांच सालों से इस बार का रिजल्ट कितना अलग है.

इस बार कैसा रहा रिजल्ट, कितने छात्र हुए पास?

बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस साल 24.71 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 23.16 लाख छात्र सफल हुए. कुल पासिंग प्रतिशत 93.70 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले साल 2025 में 93.66 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है. यानी इस बार रिजल्ट में 0.04 प्रतिशत का मामूली सुधार देखने को मिला. वहीं करीब 1.55 लाख छात्र ऐसे रहे जो परीक्षा पास नहीं कर पाए.

बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी

हर साल की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षा में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा. छात्राओं का पासिंग प्रतिशत 94.99 प्रतिशत रहा, जबकि छात्रों का 92.69 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं ट्रांसजेंडर छात्रों का पास प्रतिशत 87.50 प्रतिशत रहा. इसके अलावा इस साल बड़ी संख्या में छात्रों ने हाई मार्क्स हासिल किए हैं. बोर्ड के अनुसार 2,21,574 छात्र-छात्राओं ने 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं. वहीं 55,368 छात्रों ने 95 प्रतिशत से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, जो इस साल की टॉप परफॉर्मेंस को दर्शाता है.

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देश के किन क्षेत्रों का रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन?

रीजन वाइस प्रदर्शन में त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा सबसे आगे रहे, जहां पास प्रतिशत 99.79 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके बाद चेन्नई का स्थान रहा. दिल्ली क्षेत्र का कुल पास प्रतिशत 97 प्रतिशत से ज्यादा रहा, जबकि गुवाहाटी का प्रतिशत इस बार सबसे कम रहा. वहीं इंस्टीट्यूट की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा, जहां 99.57 प्रतिशत छात्र पास हुए, इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय में भी 99 प्रतिशत से ज्यादा रिजल्ट के साथ आगे रहे. प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन भी 90 प्रतिशत से ऊपर रहा.

पिछले 5 सालों से कितना अलग है रिजल्ट?

अगर पिछले 5 सालों के ट्रेंड पर नजर डालें तो सीबीएसई का रिजल्ट लगभग 93 से 94 प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है. 2025 में सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 93.66 प्रतिशत रहा था. वहीं 2024 में यह रिजल्ट 93.60 प्रतिशत रहा. इसके अलावा 2023 में रिजल्ट 93.12 प्रतिशत रहा, 2022 में यह रिजल्ट 94.40 प्रतिशत रहा और 2021 में 99.04 प्रतिशत रहा था. 2021 में कोरोना के कारण अलग मूल्यांकन किया गया था, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी हुई थी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Apr 2026 07:09 PM (IST)
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