SSC JE 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी, 1731 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

SSC JE result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है, जिसमें उम्मीदवार अपना रोल नंबर या नाम सर्च करके चेक कर सकते हैं. आयोग ने कुल 1731 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया है.

आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के पास जारी हुआ रिजल्ट

एसएससी की ओर से 9 जुलाई 2026 को जूनियर इंजीनियर परीक्षा के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन जारी किया गया था. इसके बाद सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए स्लाइडिंग आइडेंटिटी वेरीफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य था. यह प्रक्रिया 20 और 21 जुलाई 2026 को संबंधित एसएससी क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की गई इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है.

1731 उम्मीदवारों को मिली प्रोविजनल सिफारिश

आयोग के अनुसार पोस्ट आवंटन उम्मीदवारों की ओर से ऑनलाइन दिए गए पोस्ट प्रेफरेंस, मेरिट और स्लाइडिंग प्रक्रिया के दौरान चुने गए FIX और FLOAT ऑप्शन के आधार पर किया गया है. अंतिम रिजल्ट में कुल 1731 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट किया गया है.

कितने उम्मीदवारों ने चुना FIX और FLOAT ऑप्शन?

एसएससी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार स्लाइडिंग प्रक्रिया के दौरान 585 उम्मीदवारों ने FIX ऑप्शन चुना, जबकि 1028 उम्मीदवारों ने FLOAT ऑप्शन का चयन किया. इसके अलावा स्लाइडिंग और आईडेंटिटी वेरीफिकेशन प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने से खाली हुई सीटों पर 118 नए आवंटन भी किए गए हैं.

कैटेगरी के अनुसार चयनित उम्मीदवार

फाइनल रिजल्ट में कुल 1731 उम्मीदवारों को प्रोविजनली चयनित किया गया है. इनमें जनरल (यूआर) वर्ग के 780, ओबीसी के 432, एएसी के 270, ईडब्ल्यूएस के 127 और एसटी के 122 उम्मीदवार शामिल है. आयोग के अनुसार रिपोर्ट की गई सभी रिक्तियों के लिए प्रोविजनल सिफारिशें जारी कर दी गई है.

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ऐसे चेक करें SSC JE 2026 फाइनल रिजल्ट

एसएससी जेई चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अब रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें.

पीडीएफ में कंट्रोल एफ की मदद से अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें.

अगर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप अगले चरण के लिए चयनित माने जाएंगे.

अब आगे क्या होगा?

फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित विभागों की ओर से पूरी की जाएगी. उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी संबंधित यूजर डिपार्टमेंट की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी.

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