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हिंदी न्यूज़शिक्षाCAT 2026 आवेदन शुरू, जानिए कब होगी परीक्षा और कौन कर सकता है अप्लाई

CAT 2026 आवेदन शुरू, जानिए कब होगी परीक्षा और कौन कर सकता है अप्लाई

CAT 2026 Registration: CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. एलिजिबल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 शाम 5:00 बजे तय की गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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CAT 2026 Registration: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. एलिजिबल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 शाम 5:00 बजे तय की गई है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. 

CAT 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

CAT 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समान ग्रेड होना चाहिए. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों या फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही सीए, सीएस, सीएमए या आईसीडब्ल्यूएआई जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी एलिजिबल है.

आवेदन फीस और परीक्षा डेट?

इस साल आवेदन फीस में बढ़ोतरी की गई है. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 2700 रुपये आवेदन फीस जमा करनी होगी. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए फीस 1350 रुपये रखी गई है. यह फीस केवल एक बार देनी होगी, चाहे उम्मीदवार कितने भी आईआईएम प्रोग्राम का चयन करें. वहीं CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में किया जाएगा. परीक्षा देश के लगभग 170 शहरों में तीन शिफ्टों में आयोजित होगी. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के पांच परीक्षा शहर चुनने होंगे. अगर चयनित सभी शहरों में सीट उपलब्ध नहीं होती है तो आयोग की ओर से नजदीकी शहर आवंटित किया जाएगा. 

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एडमिट कार्ड और रिजल्ट 

CAT 2026 के एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 से डाउनलोड किया जा सकेंगे. रिजल्ट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है. CAT 2026 का स्कोर 31 दिसंबर 2027 तक मान्य रहेगा और इसी के आधार पर आईआईएम समेत कई प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा. 

ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

  • CAT 2026 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in. पर जाएं. 
  • अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें. 
  • ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. 
  • अब पर्सनल डिटेल और शैक्षणिक जानकारी और अन्य जरूरी जानकारी भरें. 
  • इसके बाद निर्धारित डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • पसंद के आईआईएम प्रोग्राम और पांच परीक्षा शहरों का चयन करें. 
  • लास्ट में आवेदन पत्र का प्रीव्यू देखकर घोषणा स्वीकार करें और ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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