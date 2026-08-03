राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में 2 हजार पदों पर भर्ती, जानें आवेदन से सैलरी तक सबकुछ

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग के 2000 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है. विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्निशियन, नर्सिंग ट्यूटर, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन सहित कई पदों पर नियुक्ति की जाएगी. हालांकि, फिलहाल यह भर्ती प्रस्ताव के स्तर पर है और भर्ती एजेंसी तय होने के साथ राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना अभी बाकी है. वहीं इन पद पर भर्ती का ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.

इन पदों पर होगी भर्ती

प्रस्ताव के अनुसार, सबसे ज्यादा 700 पद नर्सिंग ऑफिसर और 650 पद एएनएम के प्रस्तावित हैं. इसके अलावा 400 पद लैब टेक्नीशियन, 75 पद असिस्टेंट रेडियोग्राफर, 50-50 पद डेंटल टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और 25 पद ईसीजी टेक्नीशियन के शामिल हैं. विभाग का कहना है कि अंतिम मंजूरी के बाद पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है

कब से शुरू होंगे आवेदन?

फिलहाल इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. विभाग ने अभी केवल प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है, भर्ती एजेंसी तय होने और राज्य सरकार से नियमों को मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद आवेदन की तारीख, परीक्षा कार्यक्रम और दूसरी जरूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.

क्या होगी योग्यता और आयु सीमा?

भर्ती की पात्रता और आयु सीमा की जानकारी भी जारी नहीं की गई है. पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय होगी, जिसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल और संबंधित ट्रेड से जुड़े डिप्लोमा एवं या डिग्री धारकों को मौका मिलने की संभावना है. आयु सीमा, आरक्षण और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी.

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कैसे होगा आवेदन?

भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित भर्ती एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने और निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन का तरीका नोटिफिकेशन में बताया जाएगा.

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत भी होगी भर्ती

राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत 21 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पैरामेडिकल और सपोर्ट स्टाफ के 3652 पदों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है. इनमें 3410 संविदा पद और 242 आउटसोर्स पर शामिल है. सबसे ज्यादा 2861 पद नर्स, 84 फार्मासिस्ट, 84 लैब टेक्नीशियन, 42 ओटी टेक्नीशियन, 39 असिस्टेंट रेडियोग्राफर समेत अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी. वहीं फिलहाल इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. भर्ती एजेंसी तय होने और विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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