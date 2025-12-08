SSC CHSL टियर-1 की Answer Key जल्द होगी जारी, जानें कैसे दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) बहुत जल्द सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा की उत्तर कुंजी (SSC CHSL Tier 1 Answer Key 2025) जारी करने वाला है. परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी इस आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर वे अपने अनुमानित नंबर देख सकेंगे और रिजल्ट का अंदाजा लगा पाएंगे.

आयोग प्रोविजनल आंसर की के साथ-साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी करेगा, जिसमें उम्मीदवार अपने सभी उत्तर देख सकेंगे. आइए जानते हैं उम्मीदवार कैसे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं.

उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ही SSC एक ऑब्जेक्शन विंडो भी सक्रिय करेगा, जहां अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न या विकल्प से असंतुष्ट होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर लॉग इन करके आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे.

आपत्ति दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध आंसर की ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब उस प्रश्न को चुनें, जिसमें आपको गलती लग रही है.

स्टेप 4: सही उत्तर का दावा करने के लिए आप अपना स्पष्टीकरण और टिप्पणी जोड़ें.

स्टेप 5: यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो उसे भी अपलोड करें.

स्टेप 6: सबमिट करने से पहले अपने सभी उत्तरों को ध्यान से चेक कर लें.

स्टेप 7: सबमिशन के बाद जो कन्फर्मेशन पेज बनेगा, उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

परीक्षा कब हुई थी?

इस साल SSC CHSL परीक्षा का पैमाना काफी बड़ा रहा. परीक्षा 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच लगभग 50 शिफ्टों में आयोजित की गई थी. इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप-C के 3,131 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इस बार परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ 30.7 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण आंसर की और रिजल्ट का इंतजार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर ज्यादा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रही CHSL Tier-1 Answer Key लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी.

स्टेप 5: पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें.

यह भी पढ़ें- बीएचयू में निकली प्रिंसिपल से लेकर PRT तक के पदों पर भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी, ये है लास्ट डेट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI