बीएचयू में निकली प्रिंसिपल से लेकर PRT तक के पदों पर भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी, ये है लास्ट डेट

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ने नए साल से पहले ही स्कूल टीचरों की भर्ती का बड़ा ऐलान कर दिया है. विश्वविद्यालय ने प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों के लिए भर्ती अधिसूचना 2025 जारी कर दी है. इस भर्ती के तहत कुल 55 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और इच्छुक उम्मीदवार 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी 10 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी.

इस भर्ती में 3 पद प्रिंसिपल के, 9 पद पीजीटी के, 36 पद टीजीटी के और 7 पद पीआरटी के शामिल हैं. सबसे अधिक पद टीजीटी के हैं, ऐसे में स्नातक स्तर पर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह शानदार मौका है.

आवेदन योग्यता की बात करें तो प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक, बी.एड की डिग्री और सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल या पीजीटी के पद पर अनुभव होना जरूरी है. पीजीटी बनने के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या RCE से इंटीग्रेटेड MSc और B.Ed की योग्यता मांगी गई है.

टीजीटी के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में 50% अंक, B.Ed और CTET पास जरूरी है. प्राथमिक शिक्षक यानी PRT के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, साथ ही D.El.Ed, B.El.Ed या विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और CTET पास होना जरूरी है.

उम्र सीमा

आयु सीमा भी पदों के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. प्रिंसिपल पद के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष, PGT के लिए 40 वर्ष, TGT के लिए 35 वर्ष और PRT के लिए अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी.

कैसे होगा चयन

बीएचयू ने चयन प्रक्रिया को भी चरणबद्ध तरीके से तय किया है. आवेदन आने के बाद सबसे पहले उम्मीदवारों की योग्यता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर लिखित परीक्षा भी कराई जा सकती है, जिसके बारे में विश्वविद्यालय बाद में जानकारी देगा. लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन देना होगा और फिर इंटरव्यू होगा.

सैलरी इतनी मिलेगी

प्रिंसिपल पोस्ट पर सैलरी 78,800 रुपये लेवल 12, PGT के लिए 47,600 रुपये लेवल 8, TGT के लिए 44,900 रुपये लेवल 7 और PRT के लिए 35,400 रुपये लेवल 6 निर्धारित किया गया है.

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को सबसे पहले बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in/rac पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. UR, EWS और OBC उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. कैंडिडेट्स फॉर्म का प्रिंट रजिस्ट्रार, भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, होलकर हाउस, बीएचयू, वाराणसी- 221005 के पते पर भेज दें.

