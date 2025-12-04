12 नवंबर 2025 से शुरू हुई एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 30 नवंबर को पूरी हो गई थी. विभिन्न पालियों में लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया. अब सभी उम्मीदवार अपनी जवाब-कुंजी या आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही टियर 1 की आंसर-की जारी कर सकता है. इसके बाद अभ्यर्थी इसे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से चेक कर सकेंगे. आंसर-की आने के बाद उम्मीदवारों को यह अंदाजा हो जाएगा कि वे टियर 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं.

कितने पदों के लिए भर्ती

एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025-26 में कुल 3000 से अधिक पदों को भरा जाएगा. इसमें ग्रुप सी के पद शामिल हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO). टियर 1 की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही टियर 2 में बैठ पाएंगे. इसलिए टियर 1 का स्कोर बेहद महत्वपूर्ण है.

आंसर-की कब और कैसे आएगी

आमतौर पर SSC परीक्षा के एक हफ्ते के अंदर आंसर-की जारी कर देता है. इस बार भी संभावना यही है कि जल्द ही टियर 1 उत्तर कुंजी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी. हालांकि अभी तक आयोग ने आधिकारिक रूप से इसकी तारीख नहीं बताई है.

अपना स्कोर ऐसे कैल्कुलेट करें

आंसर-की देखने के बाद सबसे पहले यह नोट करें कि आपने कितने प्रश्न सही किए. इसके बाद गलत उत्तरों की संख्या भी चेक करें. अब निगेटिव मार्किंग के अनुसार गलत उत्तरों के अंक सही प्रश्नों के कुल अंक से घटा दें. इस तरह आपका संभावित स्कोर पता चल जाएगा.

ऑब्जेक्शन कैसे करें

यदि किसी प्रश्न या उत्तर में आपको गलती लगे या आपत्ति हो, तो आप SSC को प्रमाण के साथ ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं. यह सुविधा प्रोविजनल आंसर-की पर उपलब्ध होगी. सभी प्राप्त ऑब्जेक्शन का अध्ययन करने के बाद SSC फाइनल आंसर-की जारी करेगा. इसके बाद ही टियर 1 का रिजल्ट घोषित होगा.

टियर 2 और टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया

टियर 1 क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी टियर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे. टियर 2 पास करने के बाद ही उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे. टाइपिंग टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवार ही फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे और सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे.

एसएससी सीएचएसएल आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका



सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

Login सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें.

आपके सामने SSC CHSL Tier 1 Answer Key 2025, Response Sheet और Objection लिंक खुल जाएगा.

दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पूरी आंसर-की और अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं.



