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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC CGL 2026 में घट गई 1525 वैकेंसी, अब 10731 पदों पर भर्ती

SSC CGL 2026 में घट गई 1525 वैकेंसी, अब 10731 पदों पर भर्ती

SSC ने सीजीएल परीक्षा 2026 की संशोधित वैकेंसी जारी कर दी है. इसके अनुसार, अब भर्ती के लिए कुल 10,731 ग्रुप बी और ग्रुप सी पद भरे जाएंगे. इससे पहले 12,256 पदों पर भर्ती की जानकारी दी गई थी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Sep 2026 06:51 PM (IST)
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एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी को लेकर नया अपडेट आया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने सीजीएल परीक्षा 2026 की संशोधित वैकेंसी जारी कर दी है. इसके अनुसार अब भर्ती के लिए कुल 10,731 ग्रुप बी और ग्रुप सी पद भरे जाएंगे. इससे पहले 12,256 पदों पर भर्ती की जानकारी दी गई थी. संशोधित आंकड़ों के अनुसार अब 1,525 पद कम हो गए हैं.

यह पद सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में भरे जाने हैं. भर्ती में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे पद शामिल है. आयोग ने यह भी साफ किया है कि यह जारी की गई वैकेंसी फिलहाल टेंटेटिव है और भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसमें बदलाव हो सकता है. 

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किस कैटेगरी के लिए कितने पदों पर भर्ती?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 10,731 पदों में सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लिए पद आरक्षित हैं. जनरल कैटेगरी के लिए कल 4,412 पद आरक्षित है. वहीं ओबीसी के लिए 2,772 पद, एससी के लिए 1,715 पद, एसटी के लिए 804 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,028 पद आरक्षित है. इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के तहत ईएसएम के तहत के 373, OH के 122, HH के 138, VH के 99 और दूसरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 105 पद शामिल है. 

सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के सबसे ज्यादा पद 

एसएससी सीजीएल 2026 की संशोधित वैकेंसी में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के सबसे ज्यादा पद है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के तहत इस पद के लिए 2,336 वैकेंसी दी गई है. इसके बाद टैक्स असिस्टेंट के 1400 पद हैं. इनमें सीबीआईसी के तहत 841 पद शामिल है. वहीं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 668 पद है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 595 पद हैं. 

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CAG में भी कई पद शामिल 

इस भर्ती में कंप्यूट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत भी कई पद रखे गए हैं. इनमें स्टेट कैडर में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के 504 पद, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 504 पद और सेंट्रल कैडर में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 513 पद शामिल है. इस तरह एसएससी सीजीएल के जरिए टैक्सेशन, प्रशासन, अकाउंट्स और ऑडिट से जुड़े अलग-अलग केंद्रीय विभाग में नियुक्तियां की जाएगी. 

राज्यवार डेटा नहीं जारी नहीं करता SSC 

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसएससी स्टेट वाइज या रीजन वाइज वैकेंसी का डेटा अलग से जारी नहीं करता. हालांकि संशोधित नोटिस में संबंधित पदों के लिए पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और स्टेट वाइज जानकारी दी गई है. एसएससी सीजीएल के जरिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों की नियुक्ति ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों पर की जाती है. चयन प्रक्रिया में टियर 1, टियर 2 और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. फिलहाल उम्मीदवारों को संशोधित वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी होगी. आयोग ने साफ किया है कि यह वैकेंसी अंतिम नहीं है और भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनमें बदलाव संभव है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Education News SSC CGL Exam 2026 SSC CGL 2026 Revised Vacancy
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