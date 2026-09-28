महाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है. आयोग ने एक आधिकारिक लेटर जारी करके कई अहम फैसले लिए हैं. आयोग ने तय किया है कि 'राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025' की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाएगी. इसके साथ ही, 3 अक्टूबर से होने वाली 'राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026' को आगे के लिए टाल दिया गया है.

2025 परीक्षा की कॉपियां दोबारा क्यों जांची जाएंगी?

दरअसल, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के रिजल्ट और नंबरों के मूल्यांकन को लेकर कई छात्र संगठनों और छात्रों ने भारी विरोध दर्ज कराया था. आयोग के पास कॉपियों की जांच को लेकर कई शिकायतें पहुंची थीं. छात्रों के इन ऐतराज और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने फैसला किया है कि 2025 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) कराया जाएगा. इस वजह से इस परीक्षा का पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच सकता है.

महाराष्ट्रभरातल्या युवकांची जी मागणी आम्ही राज्यपाल महोदयांसमोर ठेवली होती, ती मान्य करुन राज्य सेवा आयोगाची परिक्षा पुढे ढकलल्याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार! आता ह्याच निर्णयाप्रमाणे राज्य सेवा आयोगाच्या प्रमुखांचा राजीनामाही तत्काळ घेतला जाईल अशी आशा करतो. https://t.co/7cWC2PBTrP — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 28, 2026

3 अक्टूबर 2026 की मुख्य परीक्षा क्यों टली?

राज्य में परीक्षाओं के पूरे पैटर्न और सिस्टम की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है. यह कमेटी राज्यभर के छात्रों से बात करके जल्द ही एक बेहतर परीक्षा सिस्टम की सिफारिशें पेश करने वाली है. इसी बीच, 2025 का मामला अटकने और नई कमेटी की रिपोर्ट के कारण छात्रों, अभिभावकों और नेताओं ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी. इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026, महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग मुख्य परीक्षा-2026 और महाराष्ट्र ग्रुप-बी मुख्य परीक्षा-2026 को टाल दिया है. नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा.

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आदित्य ठाकरे का आया बयान, राज्यपाल को कहा शुक्रिया

MPSC के इस फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने परीक्षा टालने के फैसले का स्वागत करते हुए इसके लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा का आभार जताया है. इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा भी जल्द से जल्द लिया जाएगा.

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