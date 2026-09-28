Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षामहाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा

महाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा

परीक्षाओं के पूरे पैटर्न और सिस्टम की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है. यह कमेटी राज्यभर के छात्रों से बात करके जल्द ही बेहतर परीक्षा सिस्टम की सिफारिशें पेश करने वाली है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 28 Sep 2026 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है. आयोग ने एक आधिकारिक लेटर जारी करके कई अहम फैसले लिए हैं. आयोग ने तय किया है कि 'राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025' की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाएगी. इसके साथ ही, 3 अक्टूबर से होने वाली 'राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026' को आगे के लिए टाल दिया गया है.

2025 परीक्षा की कॉपियां दोबारा क्यों जांची जाएंगी?

दरअसल, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के रिजल्ट और नंबरों के मूल्यांकन को लेकर कई छात्र संगठनों और छात्रों ने भारी विरोध दर्ज कराया था. आयोग के पास कॉपियों की जांच को लेकर कई शिकायतें पहुंची थीं. छात्रों के इन ऐतराज और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने फैसला किया है कि 2025 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) कराया जाएगा. इस वजह से इस परीक्षा का पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
शिक्षा
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
शिक्षा
राजस्थान के 15 RAS बनेंगे IAS अफसर, UPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर
राजस्थान के 15 RAS बनेंगे IAS अफसर, UPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर
शिक्षा
CBSE क्लास 6 के बच्चों को राहत, फिलहाल लागू नहीं होगी 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'
CBSE क्लास 6 के बच्चों को राहत, फिलहाल लागू नहीं होगी 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'

3 अक्टूबर 2026 की मुख्य परीक्षा क्यों टली?

राज्य में परीक्षाओं के पूरे पैटर्न और सिस्टम की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है. यह कमेटी राज्यभर के छात्रों से बात करके जल्द ही एक बेहतर परीक्षा सिस्टम की सिफारिशें पेश करने वाली है. इसी बीच, 2025 का मामला अटकने और नई कमेटी की रिपोर्ट के कारण छात्रों, अभिभावकों और नेताओं ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी. इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026, महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग मुख्य परीक्षा-2026 और महाराष्ट्र ग्रुप-बी मुख्य परीक्षा-2026 को टाल दिया है. नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया

आदित्य ठाकरे का आया बयान, राज्यपाल को कहा शुक्रिया

MPSC के इस फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने परीक्षा टालने के फैसले का स्वागत करते हुए इसके लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा का आभार जताया है. इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा भी जल्द से जल्द लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 Sep 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
MPSC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
शिक्षा
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
शिक्षा
राजस्थान के 15 RAS बनेंगे IAS अफसर, UPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर
राजस्थान के 15 RAS बनेंगे IAS अफसर, UPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर
शिक्षा
CBSE क्लास 6 के बच्चों को राहत, फिलहाल लागू नहीं होगी 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'
CBSE क्लास 6 के बच्चों को राहत, फिलहाल लागू नहीं होगी 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'
Advertisement

वीडियोज

प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
इस्तीफा या महाभियोग... Gyanesh Kumar का क्या होगा? ​विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच सामने आई बड़ी खबर! मचा हड़कंप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश
SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
स्पोर्ट्स
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
इंडिया
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
एग्रीकल्चर
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
शिक्षा
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget