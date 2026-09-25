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UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती PET का शेड्यूल जारी, 1 अक्टूबर से होगी परीक्षा

UPPRPB ने 32,679 कांस्टेबल और पदों की भर्ती के लिए PET का शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड के नोटिस के अनुसार, PET की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी और सामान्य जनपदों में परीक्षा 7 अक्टूबर तक चलेगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 32,679 कांस्टेबल और पदों की भर्ती के लिए PET का शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड के नोटिस के अनुसार, PET की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी और सामान्य जनपदों में परीक्षा 7 अक्टूबर तक चलेगी. वहीं मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद के उम्मीदवारों के लिए 8 अक्टूबर तक परीक्षा आयोजित की सजा जा सकेगी. इस भर्ती की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को हुई थी. इसके बाद 31 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया था. लेकिन परीक्षा में निर्धारित मानकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों को अभिलेखों की समीक्षा और फिजिकल मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था. अब इन चरणों को पूरा करने वाले उम्मीदवार पीईटी में शामिल होंगे. 

UPPRPB ने अलग-अलग केंद्रों के लिए पीईटी की अवधि तय की है. अधिकांश जनपदों में परीक्षा 1 से 7 अक्टूबर तक होगी. वहीं मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद के लिए पीईटी 1 से 8 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है. 7 अक्टूबर को ज्यादातर जनपदों के लिए रिजर्व डे रखा गया है, जबकि इन तीन विशेष जनपदों में 8 अक्टूबर को रिजर्व डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. उम्मीदवारों की क्लियर परीक्षा तारीख की जानकारी और टाइम एडमिट कार्ड में दी जाएगी.

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PET के लिए कौन एलिजिबल?

पीईटी के लिए वही उम्मीदवार एलिजिबल होंगे, जिन्होंने लिखित परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में जगह बनाई और DV-PST पूरा किया है. जिन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल तौर पर पूरा नहीं हुआ, वह भी पीईटी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनकी पीईटी में भागीदारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. 

दौड़ के लिए तय मानक 

फिजिकल दक्षता परीक्षा में उम्मीदवारों की दौड़ का परीक्षण किया जाएगा. पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी. भर्ती बोर्ड के अनुसार पीईटी में सफल और असफल उम्मीदवारों की लिस्ट समिति के सदस्य के संयुक्त सिग्नेचर से तैयार की जाएगी. परीक्षा का रिजल्ट परीक्षण स्थल पर उसी दिन सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा.

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कब मिलेगा एडमिट कार्ड?

बोर्ड ने पीईटी एडमिट कार्ड से जुड़ा नोटिस भी जारी किया है. प्रवेश पत्र परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीदवार इसे uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित पीईटी एडमिट कार्ड लिंक खोलना होगा. इसके बाद मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज कर सबमिट करने पर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार इसमें परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी जांचने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. 

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान 

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में दी गई तारीख और समय के अनुसार पहुंचना होगा. साथ ही बोर्ड की ओर से बताए गए जरूरी डॉक्यूमेंट और दूसरे निर्देशों का पालन करना होगा. यूपीपीआरपीबी ने स्टेरॉयड या नशीली दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी चेतावनी दी है. ऐसे पदार्थों का सेवन पाए जाने पर उम्मीदवारों का आवेदन निरस्त किया जा सकता है और दूसरे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Sep 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
UP Police Constable Vacancy 2026 UP Police PET 2026 UPPRPB PET Schedule
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