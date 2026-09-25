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नीट पीजी 2026 टॉपर लिस्ट जारी, देखें टॉप 20 की लिस्ट और कट ऑफ

NBEMS की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने 720 में से 641 अंक प्राप्त किया. वहीं टॉप 20 में शामिल उम्मीदवारों के अंक 614 से 641 के बीच है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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नीट पीजी 2026 का रिजल्ट जारी होने के साथ ही टॉपर रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी अब सामने आ गई है. NBEMS की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने 720 में से 641 अंक प्राप्त किया. वहीं टॉप 20 में शामिल उम्मीदवारों के अंक 614 से 641 के बीच है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट और ऑल इंडिया रैंक NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार नीट पीजी की परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की गई थी. वहीं कुछ उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम 5 सितंबर को दोबारा आयोजित किया गया था. 

NBEMS की ओर से जारी टॉपर्स लिस्ट में पहले स्थान पर रोल नंबर 26661005596 वाले उम्मीदवार हैं. उन्होंने 641 अंक हासिल किए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों को 633 अंक मिले, जबकि तीसरी रैंक 626 अंकों के साथ हासिल हुई है. 

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टॉप 20 उम्मीदवारों की रैंक और स्कोर 

रैंक          एप्लीकेशन नंबर          रोल नंबर                स्कोर
1           PG26100116             26661005596         641
2           PG26045741             26661233782         633
3           PG26098480             26661025642         626
4           PG26206618             26661240508         625
5           PG26061731             26661201733         625
6           PG26013039             26661175701         625
7           PG26108345             26661235346         625
8           PG26062259             26661126292         621
9           PG26144638             26661083210         620
10         PG26160298             26661198378         620
11         PG26178417             26661175751        620
12         PG26174384             26661061693        619
13         PG26067399             26661191277        618
14         PG26015218             26661199937        617
15         PG26178915             26661154684        616
16         PG26028341             26661040738        616
17         PG26204882             26661128416        616
18        PG26073372              26661039989        616
19        PG26276254              26661063786        615
20        PG26103419             26661093533         614

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नीट पीजी 2026 का कट ऑफ कितना रहा?

NBEMS ने एमडी, एमएस, डीएनबी डायरेक्टर 6 ईयर और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जारी किया है. इसमें जरनल/EWS 50वें पर्सेंटाइल पर 262 अंक, जनरल/PwBD 45वें पर्सेंटाइल पर 244 अंक, SC/ST/OBC और इन कैटेगरी के PwD 40वें पर्सेंटाइल पर 226 अंक का कट ऑफ रहा. यह कट ऑफ उम्मीदवारों की काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई करने की न्यूनतम सीमा है. इसके बाद एडमिशन संबंधित काउंसलिंग और सीटों की उपलब्धता की प्रक्रिया के आधार पर होगा. 

कब आएगा नीट पीजी का स्कोरकार्ड?

NBEMS के अनुसार नीट पीजी 2026 का स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर की 1 अक्टूबर 2026 या उससे पहले जारी की जाएगी. उम्मीदवारों इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. नीट पीजी 2026 के सही उत्तर के लिए हर एक सवाल में चार अंक और गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा गया था. वहीं जिस उम्मीदवार ने सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके लिए कोई अंक नहीं मिला.परीक्षा में कुल 180 सवाल और सवालों के लिए कुल 720 अंक निर्धारित थे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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