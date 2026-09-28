अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 

अक्टूबर का महीना स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए त्योहार और छुट्टियों से भरा रहने वाला है. इस महीने गांधी जयंती, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में इन त्योहारों के कारण स्कूलों में छुट्टियां रहेगी. वहीं कुछ स्कूल और बोर्ड अपने सत्र के कैलेंडर के अनुसार शरदकालीन या फेस्टिवल ब्रेक भी दे सकते हैं.

हालांकि, अक्टूबर में स्कूलों की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसे नहीं रहेगी. किसी राज्य में त्योहार के एक दिन का अवकाश होता तो कहीं इसी दौरान कई दिनों का ब्रेक मिल सकता है. इसलिए छात्रों और पेरेंट्स को छुट्टियों की सही तारीख के लिए अपने स्कूल का सर्कुलर देखना जरूरी होगा.

अक्टूबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

तारीख दिन छुट्टी

2 अक्टूबर शुक्रवार गांधी जयंती

18 अक्टूबर रविवार दशहरा

19 अक्टूबर सोमवार दशहरा-महाअष्टमी

20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा-विजयदशमी

26 अक्टूबर सोमवार महर्षि वाल्मीकि जयंती

29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ-कारक चतुर्थी

इन तारीखों के अलावा अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहार और स्कूलों के अपने वार्षिक कैलेंडर के अनुसार भी अतिरिक्त छुट्टियां हो सकती है.

गांधी जयंती से होगी छुट्टियों की शुरुआत

अक्टूबर की शुरुआत ही छुट्टियों के साथ होगी. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी. यह राष्ट्रीय महत्व का दिन है और इस अवसर पर स्कूलों में छुट्टियां रहती है इसके बाद महीने के बीच से त्योहार का सिलसिला और तेज हो जाएगा. कई स्कूलों में अक्टूबर के दौरान शरद कालीन अवकाश भी दिया जाता है. इसकी अवधी हर स्कूल और बोर्ड के अनुसार अलग हो सकती है. ऐसे में सिर्फ सामान्य छुट्टी की लिस्ट देखकर पूरे ब्रेक का अनुमान लगाना नहीं लगाया जा सकता है.

दिल्ली में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

दिल्ली के स्कूलों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को विजयदशमी का अवकाश रहेगा. इसके अलावा 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और 29 अक्टूबर को करवा चौथ प्रतिबंधित अवकाश की लिस्ट में शामिल है. हालांकि दिल्ली के स्कूलों में इससे अलग दशहरा और शरद कालीन अवकाश भी हो सकता है. इसका फैसला संबंधित स्कूल के वार्षिक कैलेंडर और बोर्ड पर निर्भर करेगा.

उत्तर प्रदेश में भी दशहरा की छुट्टी

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की प्रमुख छुट्टियों में गांधी जयंती और विजयदशमी शामिल है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा पर छुट्टी रहेगी. दशहरा या दुर्गा पूजा के आसपास स्कूलों में कितने दिनों का ब्रेक मिलेगा यह स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर पर निर्भर करेगा. अलग-अलग स्कूलों में छुट्टियों की अवधि भी अलग-अलग हो सकती है.

तेलंगाना में त्योहारों के कारण कई छुट्टियां

तेलंगाना में अक्टूबर के दौरान कई क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहार पड़ रहे हैं. राज्य के कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 18 अक्टूबर को सद्दुला बथुकम्मा, 19 अक्टूबर को महर्णवमी और 20 अक्टूबर को विजयदशमी का अवकाश है. इसके अलावा 21 अक्टूबर को विजयादशमी के अगले दिन और 26 अक्टूबर को हजरत सैयद मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर भी छुट्टी लिस्ट में शामिल है.

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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का लंबा ब्रेक

पश्चिम बंगाल में अक्टूबर का महीना दुर्गा पूजा के कारण खास रहने वाला है. यहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा दशहरा और दुर्गा पूजा से जुड़े अवकाश भी रहेंगे. 19 और 20 अक्टूबर को दशहरा से संबंधित छुट्टियां है. वहीं दुर्गा पूजा के कारण स्कूलों का अवकाश इन तारीखों के आसपास और आगे तक भी हो सकता है.

क्या अक्टूबर में ही मिलेगी दिवाली की छुट्टी?

छात्रों के लिए एक जरूरी बात यह है कि इस साल दिवाली अक्टूबर में नहीं बल्कि नवंबर में है. 2026 में दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. इसलिए जिन स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां दी जाती है, वहां यह अवकाश नवंबर में होने की संभावना है. दिवाली ब्रेक की सही तारीख से संबंधित बोर्ड के एकेडमी कैलेंडर पर निर्भर करेगी.

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