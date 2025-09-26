हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MiG-21 की विदाई में चमकेगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा की उड़ान, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी

स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा MiG-21 विमानों की विदाई समारोह में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Sep 2025 12:54 AM (IST)
Preferred Sources

देश की वायु शक्ति के इतिहास में एक युग का समापन 26 सितंबर को होने जा रहा है, जब भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों का अंतिम संचालन समारोह के साथ किया जाएगा. इस दिन 23वें स्क्वाड्रन के MiG-21, जिन्हें 'पैंथर्स' कहा जाता है, को चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन में भावपूर्ण विदाई दी जाएगी.

इस ऐतिहासिक समारोह में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी भाग लेंगी. वे उस उड़ान में शामिल होंगी, जिसमें छह विमानों का फ्लाईपास होगा और लैंडिंग पर उन्हें वॉटर कैनन सलूट मिलेगा. प्रिया शर्मा ने बुधवार को पूरे रिहर्सल में भी उड़ान भरी, जिससे उनका महत्वपूर्ण योगदान इस विदाई में सामने आया.

प्रिया शर्मा कौन हैं?

प्रिया शर्मा 2018 में एयरफोर्स अकादमी, डुंडीगल से ग्रेजुएट हुई थीं. वे भारतीय वायुसेना की सातवीं महिला फाइटर पायलट हैं. उनके कमीशन के समय तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में प्रमाण पत्र सौंपा.

राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली शर्मा ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वायुसेना में प्रवेश किया. इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद वे अपने बैच की इकलौती महिला फाइटर पायलट थीं. उन्होंने हैकिंपेट एयर फोर्स स्टेशन, हैदराबाद में अपनी शुरुआती तैनाती की और बाद में बिदर एयर फोर्स स्टेशन, कर्नाटक में स्टेज 2 और स्टेज 3 एडवांस्ड फाइटर ट्रेनिंग के लिए स्थानांतरित हुईं.

प्रिया शर्मा बताती हैं कि उड़ान का उनका शौक उनके बचपन से ही था. वे ज्वागर और हॉक एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखती थीं जब उनके पिता बिदर में तैनात थे. इसी जूनून ने उन्हें महिला फाइटर पायलट बनने की प्रेरणा दी.

कितनी होती है सैलरी?

भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर को पे बैंड 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये प्रतिमाह मिलता है. इसमें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी शामिल होती हैं, जैसे कि आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता आदि शामिल हैं.

MiG-21 की विदाई और समारोह

26 सितंबर को होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे. समारोह की शुरुआत IAF की एलिट स्काइडाइविंग टीम ‘आकाश गंगा’ के 8,000 फीट से जम्प से होगी. इसके बाद MiG-21 के विमानों का भव्य फ्लाईपास होगा, जिसमें एयर वॉरियर ड्रिल टीम की परफॉर्मेंस भी शामिल होगी.

फाइटर पायलट ‘बादल’ और ‘पैंथर’ फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे. सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भी इस मौके पर अपनी रोमांचक परफॉर्मेंस दिखाएगी. समारोह के अवसर पर MiG-21 की याद में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया जाएगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 12:54 PM (IST)
Education Priya Sharma MiG-21 Indian Air Force Female Fighter Pilot
