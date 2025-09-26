MiG-21 की विदाई में चमकेगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा की उड़ान, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी

देश की वायु शक्ति के इतिहास में एक युग का समापन 26 सितंबर को होने जा रहा है, जब भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों का अंतिम संचालन समारोह के साथ किया जाएगा. इस दिन 23वें स्क्वाड्रन के MiG-21, जिन्हें 'पैंथर्स' कहा जाता है, को चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन में भावपूर्ण विदाई दी जाएगी.

इस ऐतिहासिक समारोह में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी भाग लेंगी. वे उस उड़ान में शामिल होंगी, जिसमें छह विमानों का फ्लाईपास होगा और लैंडिंग पर उन्हें वॉटर कैनन सलूट मिलेगा. प्रिया शर्मा ने बुधवार को पूरे रिहर्सल में भी उड़ान भरी, जिससे उनका महत्वपूर्ण योगदान इस विदाई में सामने आया.

प्रिया शर्मा कौन हैं?

प्रिया शर्मा 2018 में एयरफोर्स अकादमी, डुंडीगल से ग्रेजुएट हुई थीं. वे भारतीय वायुसेना की सातवीं महिला फाइटर पायलट हैं. उनके कमीशन के समय तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में प्रमाण पत्र सौंपा.

राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली शर्मा ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वायुसेना में प्रवेश किया. इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद वे अपने बैच की इकलौती महिला फाइटर पायलट थीं. उन्होंने हैकिंपेट एयर फोर्स स्टेशन, हैदराबाद में अपनी शुरुआती तैनाती की और बाद में बिदर एयर फोर्स स्टेशन, कर्नाटक में स्टेज 2 और स्टेज 3 एडवांस्ड फाइटर ट्रेनिंग के लिए स्थानांतरित हुईं.

प्रिया शर्मा बताती हैं कि उड़ान का उनका शौक उनके बचपन से ही था. वे ज्वागर और हॉक एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखती थीं जब उनके पिता बिदर में तैनात थे. इसी जूनून ने उन्हें महिला फाइटर पायलट बनने की प्रेरणा दी.



यह भी पढ़ें: 1 लाख नार्वेजियन क्रोन भारत में कितने? जानें नॉर्वे में काम करने का फायदा





कितनी होती है सैलरी?

भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर को पे बैंड 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये प्रतिमाह मिलता है. इसमें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी शामिल होती हैं, जैसे कि आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता आदि शामिल हैं.

MiG-21 की विदाई और समारोह

26 सितंबर को होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे. समारोह की शुरुआत IAF की एलिट स्काइडाइविंग टीम ‘आकाश गंगा’ के 8,000 फीट से जम्प से होगी. इसके बाद MiG-21 के विमानों का भव्य फ्लाईपास होगा, जिसमें एयर वॉरियर ड्रिल टीम की परफॉर्मेंस भी शामिल होगी.

फाइटर पायलट ‘बादल’ और ‘पैंथर’ फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे. सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भी इस मौके पर अपनी रोमांचक परफॉर्मेंस दिखाएगी. समारोह के अवसर पर MiG-21 की याद में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया जाएगा.



यह भी पढ़ें: चार दिन में भारत को हराया... ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को झूठ पढ़ा रहा पाकिस्तान, बदला सिलेबस

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI