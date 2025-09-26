हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाचार दिन में भारत को हराया... ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को झूठ पढ़ा रहा पाकिस्तान, बदला सिलेबस

चार दिन में भारत को हराया... ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को झूठ पढ़ा रहा पाकिस्तान, बदला सिलेबस

पाकिस्तानी स्कूल बुक्स में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत को झूठा हरा दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में भारतीय सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर रणनीतिक हमला किया था.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Sep 2025 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तानी स्कूल बुक्स में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गलत जानकारी देने का मामला सामने आया है. 7 मई, 2025 को भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्कूल करिकुलम में तथ्यपूर्ण जानकारी के बजाय झूठी बातें शामिल कर दी हैं. सोशल मीडिया पर इन किताबों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत को केवल चार दिनों में हरा दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक किताबों में यह भी लिखा गया है कि भारत ने पहलगाम हमले का आरोप जबरन पाकिस्तान पर लगाया और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत को घुटनों पर ला दिया. वहीं, वास्तविकता इससे बिलकुल अलग है. भारतीय सेना और स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर एक नियंत्रित और रणनीतिक अभियान था, जिसमें भारत ने आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया, न कि नागरिक इलाकों को.

ये है टाइटल

किताबों में पाकिस्तान-इंडिया वॉर ऑफ 2025 टाइटल से एक अलग कहानी पेश की गई है. इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना ने केवल भारतीय सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की. जबकि सत्य यह है कि पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और अन्य कई स्थानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिनमें नागरिक इलाके भी शामिल थे.

यह भी पढ़ें: CBSE Board Exam 2026: CBSE ने किया बोर्ड एग्जाम की डेट्स का एलान, ऐसे करें तैयारी; यहां पढ़ लें जरूरी बातें

इसके जवाब में भारतीय सेना ने सटीक और नियंत्रित कार्रवाई की. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर में पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस प्रणाली को निशाना बनाया गया, साथ ही सियालकोट और इस्लामाबाद में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया. इन कार्रवाइयों का उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना था, न कि आम जनता को नुकसान पहुंचाना.

डोनाल्ड ट्रंप का रोल

किताबों में यह भी दावा किया गया कि भारत ने भारी नुकसान झेला और अंततः पाकिस्तान ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में शांति स्थापित कराई. जबकि वास्तविकता यह है कि भारत ने ऑपरेशन के दौरा लक्षित हमले किए और किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे, इसे प्रमाणित करने के लिए भारतीय सेना ने 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैटेलाइट तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए थे.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई पूरी तरह से रणनीतिक थी. इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. इसके अलावा ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने पत्रकारों और मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को ऑपरेशन की सच्चाई दिखाई.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 26 Sep 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
Education Operation Sindoor 2025 Pakistan School Syllabus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर कांड में आया लेडी टीचर का कनेक्शन! हाजिरी का दबाव बना रहे थे अधिकारी
सीतापुर कांड में आया लेडी टीचर का कनेक्शन! हाजिरी का दबाव बना रहे थे अधिकारी
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर कांड में आया लेडी टीचर का कनेक्शन! हाजिरी का दबाव बना रहे थे अधिकारी
सीतापुर कांड में आया लेडी टीचर का कनेक्शन! हाजिरी का दबाव बना रहे थे अधिकारी
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
माधुरी दीक्षित के प्यार में लट्टू था ये इंडियन क्रिकेटर, करना चाहते थे शादी, मगर बीच में आ गया परिवार
इंडिया
बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार की 75 हजार महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपए, आपको कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Tej Pratap Yadav New Political Party: कितने रुपये में बन जाती है नई पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम कितने कार्यकर्ता जरूरी
कितने रुपये में बन जाती है नई पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम कितने कार्यकर्ता जरूरी
ट्रैवल
What Is Free For Tourists: थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
थाईलैंड घूमने जाने वालों को क्या-क्या मिलता है फ्री? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget