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हिंदी न्यूज़शिक्षासितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगस्त में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी समेत कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में इन अवसरों पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी. हालांकि सभी राज्यों में छुट्टियां एक समान नहीं होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और यह महीना स्कूली छात्रों के लिए त्योहार और छुट्टियों से भरा रहने वाला है. इस महीने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी समेत कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में इन अवसरों पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी. हालांकि सभी राज्यों में छुट्टियां एक समान नहीं होगी. राज्य बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और प्राइवेट स्कूल अपने-अपने एकेडमी कैलेंडर के अनुसार छुट्टियों की तारीख तय करेंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सितंबर में स्कूल कब-कब बंद रहने वाले हैं.

4 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी

4 सितंबर 2026 शुक्रवार को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. कई राज्यों और क्षेत्र में इस अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे. राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब और उड़ीसा समेत कई जगह पर जन्माष्टमी के मौके पर छुट्टी रहने की संभावना है. जन्माष्टमी के शुक्रवार को पड़ने के कारण कुछ स्कूलों में 4 से 6 सितंबर तक 3 दिन का ब्रेक भी मिल सकता है.

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है. महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी इस दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है. महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक कई जगह पर अतिरिक्त छुट्टियां भी स्कूलों के स्थानीय कैलेंडर के अनुसार हो सकती है. गणेश चतुर्थी से पहले 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण कुछ स्कूलों में 12 से 14 सितंबर तक लगातार तीन दिन की छुट्टियां रह सकती है.

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी. बिहार, असम और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस मौके पर स्कूलों में छुट्टियां होती है. यह छुट्टी संबंधित राज्य और स्कूल की ओर से जारी कैलेंडर के आधार पर रहती है.

सितंबर में इन तारीखों पर भी छुट्टियां

सितंबर में अलग-अलग राज्यों में कई क्षेत्रीय अवसरों पर स्कूल बंद रहेंगे. प्रमुख तारीखों में 5 सितंबर को पंजाब में बाबा जीवन सिंह जी का जन्मदिन, 12 सितंबर को पंजाब में प्रथम प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और सरागढ़ी दिवस, 18 सितंबर को गुजरात में संवत्सरी, 21 सितंबर को केरल में श्री नारायण गुरु समाधि और राजस्थान में रामदेव जयंती-तेजा दशमी की छुट्टी हो सकती है. 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस और 25 सितंबर को महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और कुछ दूसरे क्षेत्रों में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी छुट्टी हो सकती है. पंजाब में 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा. इसके अलावा कुछ राज्यों में 22 सितंबर को मिलाद-उन-नबी के अवसर पर भी छुट्टी रहने की संभावना है.

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सितंबर में रविवार की छुट्टियां

सितंबर 2026 में 6, 13, 20 और 27 तारीख को रविवार है. सोमवार से शनिवार तक चलने वाले इन स्कूलों में इन दिनों नियमित साप्ताहिक अवकाश रहेगा. अगर किसी स्कूल में शनिवार की भी छुट्टी होती है, तो त्योहारों के साथ मिलकर कुछ जगह पर लंबा वीकेंड भी हो सकता है.

राज्य और बोर्ड के हिसाब से छुट्टियों का कैलेंडर अलग

स्कूल की छुट्टियों को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे देश के लिए कोई एक समान स्कूल हॉलिडे कैलेंडर नहीं है. सीबीएसई, आईसीएसई और अलग-अलग राज्य बोर्ड अपने नियम और स्थानीय त्योहारों के अनुसार छुट्टियां तय करते हैं. प्राइवेट स्कूल भी अपने एकेडमी कैलेंडर के अनुसार छुट्टी घोषित करते हैं. इसलिए पूरे देश में अलग-अलग राज्यों और स्कूलों में छुट्टियां स्कूली एकेडमी कैलेंडर के अनुसार होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Education News September School Holiday 2026
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