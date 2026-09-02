सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और यह महीना स्कूली छात्रों के लिए त्योहार और छुट्टियों से भरा रहने वाला है. इस महीने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी समेत कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में इन अवसरों पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी. हालांकि सभी राज्यों में छुट्टियां एक समान नहीं होगी. राज्य बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और प्राइवेट स्कूल अपने-अपने एकेडमी कैलेंडर के अनुसार छुट्टियों की तारीख तय करेंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सितंबर में स्कूल कब-कब बंद रहने वाले हैं.

4 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी

4 सितंबर 2026 शुक्रवार को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. कई राज्यों और क्षेत्र में इस अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे. राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब और उड़ीसा समेत कई जगह पर जन्माष्टमी के मौके पर छुट्टी रहने की संभावना है. जन्माष्टमी के शुक्रवार को पड़ने के कारण कुछ स्कूलों में 4 से 6 सितंबर तक 3 दिन का ब्रेक भी मिल सकता है.

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है. महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी इस दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है. महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक कई जगह पर अतिरिक्त छुट्टियां भी स्कूलों के स्थानीय कैलेंडर के अनुसार हो सकती है. गणेश चतुर्थी से पहले 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण कुछ स्कूलों में 12 से 14 सितंबर तक लगातार तीन दिन की छुट्टियां रह सकती है.

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा

17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी. बिहार, असम और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस मौके पर स्कूलों में छुट्टियां होती है. यह छुट्टी संबंधित राज्य और स्कूल की ओर से जारी कैलेंडर के आधार पर रहती है.

सितंबर में इन तारीखों पर भी छुट्टियां

सितंबर में अलग-अलग राज्यों में कई क्षेत्रीय अवसरों पर स्कूल बंद रहेंगे. प्रमुख तारीखों में 5 सितंबर को पंजाब में बाबा जीवन सिंह जी का जन्मदिन, 12 सितंबर को पंजाब में प्रथम प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और सरागढ़ी दिवस, 18 सितंबर को गुजरात में संवत्सरी, 21 सितंबर को केरल में श्री नारायण गुरु समाधि और राजस्थान में रामदेव जयंती-तेजा दशमी की छुट्टी हो सकती है. 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस और 25 सितंबर को महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और कुछ दूसरे क्षेत्रों में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी छुट्टी हो सकती है. पंजाब में 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा. इसके अलावा कुछ राज्यों में 22 सितंबर को मिलाद-उन-नबी के अवसर पर भी छुट्टी रहने की संभावना है.

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सितंबर में रविवार की छुट्टियां

सितंबर 2026 में 6, 13, 20 और 27 तारीख को रविवार है. सोमवार से शनिवार तक चलने वाले इन स्कूलों में इन दिनों नियमित साप्ताहिक अवकाश रहेगा. अगर किसी स्कूल में शनिवार की भी छुट्टी होती है, तो त्योहारों के साथ मिलकर कुछ जगह पर लंबा वीकेंड भी हो सकता है.

राज्य और बोर्ड के हिसाब से छुट्टियों का कैलेंडर अलग

स्कूल की छुट्टियों को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे देश के लिए कोई एक समान स्कूल हॉलिडे कैलेंडर नहीं है. सीबीएसई, आईसीएसई और अलग-अलग राज्य बोर्ड अपने नियम और स्थानीय त्योहारों के अनुसार छुट्टियां तय करते हैं. प्राइवेट स्कूल भी अपने एकेडमी कैलेंडर के अनुसार छुट्टी घोषित करते हैं. इसलिए पूरे देश में अलग-अलग राज्यों और स्कूलों में छुट्टियां स्कूली एकेडमी कैलेंडर के अनुसार होगी.

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