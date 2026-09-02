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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIBPS RRB में 13 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती, 30 हजार तक मिलेगी सैलरी

IBPS RRB में 13 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती, 30 हजार तक मिलेगी सैलरी

ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई. इस भर्ती के जरिए कुल 13,441 पदों पर नियुक्ति होगी. IBPS RRB भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक्स (RRBs) में भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस भर्ती के जरिए कुल 13,441 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आईबीपीएस आरआरबी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

  • ऑफिस असिस्टेंट- 7,993 पद  
  • ऑफिसर स्केल 1- 4256 पद
  • ऑफिसर स्केल 2 (जनरल बैंकिंग)- 666
  • आईटी- 79 पद
  • सीए- 99 पद
  • लॉ- 46 पद
  • ट्रेजरी मैनेजर- 18 पद
  • मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर-48 पद
  • ऑफिसर स्केल 3- 220 पद

21 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और निर्धारित शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर है. आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में जरूरी बदलाव करने के लिए करेक्शन विंडो भी उपलब्ध कराई जाएगी.

भर्ती के लिए आवेदन फीस और एलिजिबिलिटी

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 175 रुपये निर्धारित की गई है. इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं रीजनल रूरल बैंक के लिए निर्धारित स्थानीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी है. ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए आयु सीमा सामान्य तौर पर 18 से 28 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

प्रीलिम्स और मेन्स से होगा चयन

ऑफिस असिस्टेंट के पद पर चयन के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा. इस पद के लिए इंटरव्यू नहीं होता है. अंतिम मेरिट मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है. प्रीलिम्स में कुल 80 सवाल पूछे जाएंगे. जिनके लिए 80 अंक निर्धारित है. परीक्षा के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा. गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी. मुख्य परीक्षा में 200 सवाल होंगे और कुल 200 अंक होंगे. परीक्षा का समय 2 घंटे होगा.

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नवंबर-दिसंबर में हो सकती है परीक्षा

आईबीपीएस के अनुसार ऑफिसर स्केल लेवल 1 संबंधित पदों के प्रारंभिक परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है. ऑफिस असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है, जबकि मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2027 को होने की संभावना है. ऑफिसर स्केल की प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 का प्रस्तावित है. ऑफिसर स्केल 2 और 3 की परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. हालांकि इस शेड्यूल को फिलहाल संभावित के तौर पर ही देखा जा रहा है.

30,000 तक हो सकती है सैलरी

ऑफिसर असिस्टेंट पद पर बेसिक पे करीब 19,900 बताया गया है. इसके अलावा कर्मचारियों को अलग-अलग भत्ते और दूसरे लाभ भी मिलते हैं. पोस्टिंग की जगह और संबंधित रीजनल रूरल बैंक के नियमों के अनुसार सैलरी में अंतर हो सकता है. अनुमान के अनुसार ऑफिस असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी करीब 28,000 से 30,000 रुपये तक हो सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Education News IBPS RRB Clerk Recruitment 2026
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