संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन

नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के टॉप शिक्षण संस्थानों में शामिल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने शास्त्री प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में रुचि रखने वाले छात्र 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है. इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और प्रवेश से जुड़ी अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं.

15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि शास्त्री प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत साहित्य और सनातन संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. ऐसे में जो छात्र संस्कृत विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है.

कुलपति ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी. निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा फॉर्म

विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssvv.ac.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पोर्टल के माध्यम से छात्र अपना पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक विवरण भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, व्यक्तिगत विवरण और आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की जांच करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो.

यह भी पढ़ें - UPSC प्रिलिम्स 2026 पर बड़ा विवाद, 82 सवालों को लेकर NSUI ने उठाई जांच की मांग

आवेदन शुल्क 200 रुपये

शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होग. शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट और आवेदन से संबंधित रसीद सुरक्षित रखें.इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाले प्रवेश पत्र को भी संभालकर रखना जरूरी होगा.

मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश

विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जाएगी. मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें - NEET यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र इन बातों का रखें विशेष ध्यान, परीक्षा से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI