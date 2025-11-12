संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने UPSC Mains Result 2025 जारी कर दिया है. जो अभ्यर्थी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं. इस साल कुल 2736 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं और अब उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.



यूपीएससी मेंस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक दो शिफ्टों में किया गया था. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक. इस परीक्षा के जरिए 979 पदों पर भर्ती की जाएगी.



मुख्य परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को अब व्यक्तित्व परीक्षण (Interview) के लिए बुलाया जाएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू की तारीखें जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएंगी. अभ्यर्थियों को अपने ई-समन लेटर (E-Summon Letter) वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे.



ये काम है जरूरी



जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित हुए हैं, उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र (DAF-II) ऑनलाइन भरना जरूरी होगा. बिना DAF-II जमा किए उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे. UPSC सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में होती है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू. इन सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को देश की प्रतिष्ठित सेवाओं जैसे IAS, IPS, IFS, IRS आदि पदों पर नियुक्ति दी जाती है.

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स



कैसे देखें रिजल्ट?



रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Civil Services Mains Result 2025” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रिजल्ट की PDF फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI