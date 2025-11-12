हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUPSC Mains Result 2025: सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल, अब होगी इंटरव्यू राउंड की तैयारी

UPSC Mains Result 2025: सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल, अब होगी इंटरव्यू राउंड की तैयारी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 11 नवंबर 2025 को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस बार कुल 2736 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिन्हें अब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने UPSC Mains Result 2025 जारी कर दिया है. जो अभ्यर्थी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं. इस साल कुल 2736 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं और अब उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.

यूपीएससी मेंस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक दो शिफ्टों में किया गया था. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक. इस परीक्षा के जरिए 979 पदों पर भर्ती की जाएगी.

मुख्य परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को अब व्यक्तित्व परीक्षण (Interview) के लिए बुलाया जाएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू की तारीखें जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएंगी. अभ्यर्थियों को अपने ई-समन लेटर (E-Summon Letter) वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे.

ये काम है जरूरी

जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित हुए हैं, उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र (DAF-II) ऑनलाइन भरना जरूरी होगा. बिना DAF-II जमा किए उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे. UPSC सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में होती है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू. इन सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को देश की प्रतिष्ठित सेवाओं जैसे IAS, IPS, IFS, IRS आदि पदों पर नियुक्ति दी जाती है.

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Civil Services Mains Result 2025” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रिजल्ट की PDF फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Education UPSC Mains Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
DNA सैंपल हो रहे मैच, दिल्ली ब्लास्ट केस का खुलेगा राज, 12 में से 8 मृतकों के सौंपे गए शव
राजस्थान
Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल
अंता में नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? पत्रकारों का एग्जिट पोल
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget